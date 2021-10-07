【消費優惠】買一送一優惠：ClubONE水中天一頭鮑魚魚翅餐　Häagen-Dazs外賣雙球雪糕

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. kkdayｘClubONE水中天：一頭鮑魚魚翅餐買一送一

由即日起至10月11日，於kkday網站購買ClubONE水中天一頭鮑魚魚翅餐，可享10月指定日期享用買一送一優惠。只需訂購1張，即享第2位客人免費優惠。優惠數量有限，先到先得。優惠只限堂食不設外賣，每個套餐需另收每位原價加一服務費及茶位費，每張訂單限購1套。

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菜單：

原盅菜膽花膠燉翅（一盅／位）

蠔皇一頭野生澳洲鮑魚扣花菇（半隻／位）

黃公醬炒帶子蝦球

紅燒BB鴿（半隻／位）

菠蘿提子肉碎炒飯

同時，kkday網站亦有推出水中天美食現金卡，購買1,000美食現金卡即送額外1,000現金儲值，使用期限至11月12日。美食現金卡只適用於水中天分店，並適用星期一至五散座堂食，不接受外賣（星期六、日及公眾假期不適用）。

預訂網站

2. Häagen-Dazs：外賣雙球雪糕買一送一

由10月6日至10月17日，Häagen-Dazs專門店推出外賣雙球雪糕買一送一優惠，69元就買到2客雙球雪糕。

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除了可以選擇與朋友分享外，更可以把另一份雪糕選擇轉贈予畀聖雅各福群會，每捐一份雪糕，Häagen-Dazs都會額外再捐一份。

3. 繼光香香雞：中環店開幕優惠 大份香香炸雞$30

繼光香香雞進駐中環！中環街市店已於10月1日開幕，更推出限時開幕優惠。

優惠一：韓式雞翼39元／5支、53元／7支

活動日期：即日起至10月10日

優惠二：大份香香炸雞優惠價30元

活動日期：即日起至10月8日

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中環街市店

訂餐電話：6064 8919

門市位置：皇后大道中93號中環街市二樓246A

營業時間：11:00-21:00

撰文：hket小編

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