【MPF】強積金第三季回報跌4.1%　中港股票基金3年來首錄連跌4個月

積金評級公布，所有基金表現指數在9月份單月下跌2.74%，而第三季則下跌4.11%，是全球冠狀病毒大流行以來最大的單月及季度跌幅。

強積金體系在連續五季錄得投資收益後出現虧損，第三季的投資虧損預計約為651.3億元，相當於每位強積金成員第三季的平均投資虧損約為14,000元；而預計9月份單月的投資虧損約為376.8億元，即每位強積金成員在9月份單月的平均投資虧損約為8,000元。

■首三季表現最好10隻強積金■

（按回報率由低至高排列）

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【強積金9月平均回報跌2.6% 積金局：毋須過分擔心短期市場波動：按此】

強積金總資產預計將從9月24日約1.18萬億元下降至9月底約1.17萬億元。當計入預計的投資虧損及強積金供款後，強積金成員的平均帳戶結餘預計將從2021年6月底約26.9萬元的歷史高位下降至9月底約25.7萬元。

中港股票基金3年以來首次錄得連續4個月的投資虧損，導致美國股票基金在今年年初至今首9個月跑贏香港及中國股票基金達24.43%，這是自強積金成立以來最大的日曆年首9個月回報表現差距。

若想知更多MPF資訊，請留意強積金懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經