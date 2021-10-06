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【MPF】強積金第三季回報跌4.1%　中港股票基金3年來首錄連跌4個月

強積金 17:20 2021/10/06

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積金評級公布，所有基金表現指數在9月份單月下跌2.74%，而第三季則下跌4.11%，是全球冠狀病毒大流行以來最大的單月及季度跌幅。

強積金體系在連續五季錄得投資收益後出現虧損，第三季的投資虧損預計約為651.3億元，相當於每位強積金成員第三季的平均投資虧損約為14,000元；而預計9月份單月的投資虧損約為376.8億元，即每位強積金成員在9月份單月的平均投資虧損約為8,000元。

■首三季表現最好10隻強積金■
（按回報率由低至高排列）

    點擊圖片放大
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【強積金9月平均回報跌2.6%　積金局：毋須過分擔心短期市場波動：按此

強積金總資產預計將從9月24日約1.18萬億元下降至9月底約1.17萬億元。當計入預計的投資虧損及強積金供款後，強積金成員的平均帳戶結餘預計將從2021年6月底約26.9萬元的歷史高位下降至9月底約25.7萬元。

中港股票基金3年以來首次錄得連續4個月的投資虧損，導致美國股票基金在今年年初至今首9個月跑贏香港及中國股票基金達24.43%，這是自強積金成立以來最大的日曆年首9個月回報表現差距。

若想知更多MPF資訊，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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