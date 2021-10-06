【電商經營】多國放寬入境限制　時裝旅遊用品奢侈品銷量大增

電商平台的銷售數據直接反映出民眾生活和消費模式的轉變，同時揭示市場的整體零售趨勢。例如，疫情爆發初期，消費者長期居家，加上不少辦公室實施在家工作，帶動了居家辦公、室内娛樂、家居園藝、美容健身等產品類別的銷售。

疫情影響下，令一些收藏家有更多時間整理他們的收藏品，過去一年交易收藏卡（Trading cards）包括運動明星卡或卡通人物收藏卡的銷量，亦因而呈明顯的上升趨勢。在eBay平台上，交易收藏卡的活躍買家翻了一倍，而根據eBay 2021年上半年的銷售數據，香港賣家在交易收藏卡的銷量同比增加66%。

【良好退換貨政策 增消費者信心及忠誠度：按此】

隨着全球各地疫苗接種人數持續上升，加上部分國家逐步解除防疫限制，消費者有更多外出的機會，而對不同商品類別的需求增長正正反映了此現象。根據eBay美國站最新的銷售數據，時裝、旅遊用品以及奢侈品的銷量近期都呈上升趨勢：

服裝和鞋履：



消費者有更多外出的機會，外出服裝銷量因而整體上升，當中牛仔褲比運動褲銷量增幅高10倍，裙子比瑜伽褲銷量增幅高4倍。鞋履方面，運動鞋的銷量持續飆升，近幾個月的銷量增幅高達三位數，而高跟鞋的銷量自1月份以來上升逾20%。相反，拖鞋及家居鞋的銷量則持續下滑，跌幅達43%。



消費者有更多外出的機會，外出服裝銷量因而整體上升，當中牛仔褲比運動褲銷量增幅高10倍，裙子比瑜伽褲銷量增幅高4倍。鞋履方面，運動鞋的銷量持續飆升，近幾個月的銷量增幅高達三位數，而高跟鞋的銷量自1月份以來上升逾20%。相反，拖鞋及家居鞋的銷量則持續下滑，跌幅達43%。 戶外和旅遊用品：



美國人喜歡在家中庭院、海邊或沙灘等進行戶外活動，亦鍾情短途旅行，而相關用品的銷量有持續上升的趨勢，例如庭院家具銷量增加了61%，在美國的升幅更高達115%。自1月份以來，戶外照明用具銷量增加39%，行李箱銷量增加140%，沙灘帽及泳衣的銷量也分別上升了47%和20%，可見消費者嚮往出外，亦有更多機會享受戶外活動。



美國人喜歡在家中庭院、海邊或沙灘等進行戶外活動，亦鍾情短途旅行，而相關用品的銷量有持續上升的趨勢，例如庭院家具銷量增加了61%，在美國的升幅更高達115%。自1月份以來，戶外照明用具銷量增加39%，行李箱銷量增加140%，沙灘帽及泳衣的銷量也分別上升了47%和20%，可見消費者嚮往出外，亦有更多機會享受戶外活動。 奢侈品：



隨着消費者參加更多婚禮、派對和出外遊玩，奢侈品的銷量亦錄得上升趨勢，當中Louis Vuitton、Gucci和Prada等奢侈品牌手袋的銷量較去年增加31%。自今年2月份以來，eBay美國站上女士迷你袋的銷量增幅高達72%，而名牌腕錶銷量亦飆升，卡地亞（Cartier）和勞力士（Rolex）的銷量分別增加75%和54%。

隨着新冠疫苗接種率上升，將會加快推動全球經濟和社交生活恢復，相信對以上多類商品的需求亦會持續上升。

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