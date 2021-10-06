【電商經營】多國放寬入境限制　時裝旅遊用品奢侈品銷量大增

上一篇文章
【理財規劃】儲唔到錢？ 3個問題了解自己是否需要調整預算策略
電商平台的銷售數據直接反映出民眾生活和消費模式的轉變，同時揭示市場的整體零售趨勢。例如，疫情爆發初期，消費者長期居家，加上不少辦公室實施在家工作，帶動了居家辦公、室内娛樂、家居園藝、美容健身等產品類別的銷售。
疫情影響下，令一些收藏家有更多時間整理他們的收藏品，過去一年交易收藏卡（Trading cards）包括運動明星卡或卡通人物收藏卡的銷量，亦因而呈明顯的上升趨勢。在eBay平台上，交易收藏卡的活躍買家翻了一倍，而根據eBay 2021年上半年的銷售數據，香港賣家在交易收藏卡的銷量同比增加66%。
【良好退換貨政策 增消費者信心及忠誠度：按此】
隨着全球各地疫苗接種人數持續上升，加上部分國家逐步解除防疫限制，消費者有更多外出的機會，而對不同商品類別的需求增長正正反映了此現象。根據eBay美國站最新的銷售數據，時裝、旅遊用品以及奢侈品的銷量近期都呈上升趨勢：
隨着新冠疫苗接種率上升，將會加快推動全球經濟和社交生活恢復，相信對以上多類商品的需求亦會持續上升。
＝＝＝＝＝
把握ESG投資機遇，立即免費下載《香港經濟日報》App掌握
撰文 : 許頌恩 eBay香港、台灣及東南亞跨境貿易總經理
欄名 : 跨境電商視界