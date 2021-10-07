【萬聖節2021】朗廷酒店「We嘩鬼叫」Staycation　萬聖節晚餐＋玩劏房密室逃脫$1,848起

10月底就是萬聖節，一班嘩鬼乘勢出動，就連Staycation都有它們的蹤跡！朗廷酒店推出「We嘩鬼叫」萬聖節密室逃脫住宿套餐，每晚1,848元起。

體驗《鬼同你住》劏房密室逃脫

「We嘩鬼叫」萬聖節密室逃脫住宿套餐包括酒店客房雙人住宿一晚，「鬼同您食」萬聖節晚餐，以及在Artesian酒吧品嚐萬聖節主題雞尾酒，翌日也有自助早餐供應。當中，晚餐菜餚包括恐怖眼球雞肉粟米餅、血腥手指熱狗，還有豬肋骨與香腸，甜品則有墳墓杯子蛋糕、喪屍眼球巴伐利亞奶油，很有萬聖節特色。

住宿套餐亦包括2張密室逃脫體驗館門票。顧客會在位於銅鑼灣Cinema City Victoria的「糖街製片廠」內，體驗密室逃脫的滋味。裏面的陳設仿照陳果導演的最新驚慄作品《鬼同你住》場景而建。他們要嘗試在擠迫、陰暗的劏房內尋找綫索，然後破解一個又一個謎題，才可逃出生天。顧客體驗完之後，可獲2杯港式特飲「回氣」。

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住宿套餐以雙人計算，價錢由1,848元起，並會因應客房類型而有所不同。詳情可瀏覽官方網站。

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「We嘩鬼叫」萬聖節密室逃脫住宿套餐 自助早餐

「糖街製片廠」的《逃出劏房》電影體驗館門票2張

於Bostonian Seafood & Grill享受Main St. Deli雙人「鬼同您食」萬聖節晚餐

於Artesian酒吧享受雙人萬聖節主題雞尾酒

酒店餐廳，酒吧及送餐服務8折優惠（不適用於唐閣）

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免費寬頻上網服務，範圍包括客房內及公眾地方 預訂日期：即日至10月30日

入住日期：10月14，15，16，22，23，29，30，31日

二人價錢：1,848元起

晚餐供應時間：晚上8時至9時30分 香港朗廷酒店

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2375 1133

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包！

責任編輯：李伊洛

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