【施政報告2021】研究為金融科技行業設專業資歷架構　再擴優才計劃吸非本地人才

行政長官林鄭月娥今日（6日）發表2021施政報告，報告提及本港人口急速老化、生育率持續下跌，未來需要吸納更多非本地人才，豐富香港的人才庫，以抓緊《十四五規劃綱要》和大灣區的發展機遇。

優才計劃配額增至4000個

政府指，去年將「優秀人才入境計劃」配額增至2000個，成功吸引1700名來自十多個國家和地區的優才，成效顯著。今年再進一步將額倍增至4000個，希望能吸引世界各地優才來港工作。

林鄭月娥指，2018年公布首份香港人才清單，政府剛完成檢討，決定新增「資產管理合規專才」及「環境、社會及管治相關財經專才」專業，並擴闊部分原有專業的領域，涵蓋「醫療及健康護理科學」、「微電子」、「集成電路設計」和「藝術科技」專才，以及優化法律及爭議解決專才的要求，以配合香港未來重點發展金融、創科、文化藝術和爭議解決服務的政策方向。

研究設金融科技專業資歷架構

香港作為國際金融中心，與內地資本市場互聯互通，需要大量金融服務業人員。報告指，財經事務及庫務局會與教育局和勞福局研究，為金融科技行業在資歷架構下建立專業資歷基準，讓僱主及讓僱員有更清晰、透明及認可的專業發展階梯。同時會將更多金融相關課程納入「持續進修基金」中，吸引更多人才投身金融業。

責任編輯：嚴熹曼

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