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【施政報告2021】4方面扶貧　增強MPF退休保障功能　冀下年度落實取消強積金對冲

精明消費 13:40 2021/10/06

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行政長官林鄭月娥在立法會公布2021年施政報告，指在扶貧政策上現屆政府除加快興建公屋外，過去幾年大幅改善現金福利，多項措施令現金福利總經常開支增至2021-22年度的674億元，較2017-18年度高出56%。至於未來的扶貧策略，林鄭月娥表示主要會有4方面。

第一，繼續以綜援、長生津等現金福利協助有需要長者脫貧，會在明年下半年合併普通及高額長生津，劃一採用普通津貼較寬鬆的資產上限，而合資格申請人將領取高額津貼。

第二，會繼續發展經濟，提供培訓和再培訓，鼓勵就業，並以職津為較低收入的在職住戶，特別是育有兒童的住戶，提供財政支援。

【配合大灣區發展拓北部都會區　有望成未來20年增長最活躍地區：按此

第三，會全力加快興建公屋，增建過渡性房屋和為輪候超過3年的合資格公屋申請住戶提供現金津貼。

第四，在共同承擔的原則下，會加強強積金的退休保障功能。首要工作是在下一個立法年度修例落實取消「對冲」。亦會透過全力推行「積金易」平台以減低強積金的管理成本，並落實為低收入僱員代供強積金。此外，會進一步探討如何更好鼓勵巿民將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金，為長者提供穩定收入。

若想知更多有關MPF的資訊，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 生活理財

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