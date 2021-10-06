得物無所用的按揭優惠

選擇按揭，一般人會先考慮利率，其次會考慮回贈，之後大概會考慮其他貸款條件，如高息存款戶口、罰息期等。但市場上不同銀行會提供不同的優惠組合，魚與熊掌，難以兼得，借款人宜小心考慮甚麼優惠組合最合符自己的需要，再作決定。

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互聯網上，每有討論任何二選一優惠時，都會有人引用電影《九品芝麻官》一幅劇照，加上一句：「我全都要！」。選擇向哪一家銀行申請按揭時，一般人的想法可能都會是「有甚麼優惠我全都要！」過去幾年，的確有一段時間，銀行競爭激烈，按揭借款人可盡取不同的優惠。但近年銀行業界在按揭的競爭上有所收斂，不同銀行的按揭優惠出現輕微差異，借款人已不可甚麼都要。在考慮不同銀行之間的按揭計劃時，便需要詳加比較；更加要留意，部分優惠並非對所有借款人都有實際作用。

舉例而言，大部分銀行現時都有為按揭借款人提供按息掛鈎的存款戶口，市場習慣統稱之為Mortgage Link，即借款人可獲銀行提供一個活期存款戶口，存款利率等同於按揭利率，存款上限一般為未償還貸款額的5成。

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此類戶口當然是優惠，如果借款人借取按揭後仍有大筆現金存入戶口，最高可抵銷一半按息支出。問題是，如果借款人取用按揭後，沒有大額現金存入，此種優惠亦是得物無所用。尤其是持有多於一個按揭物業的業主，可能物業A的按揭已有按息掛鈎存款戶口，存款額亦未用盡，再為物業B申請按揭，此類優惠便有點多餘。

市場上部分銀行的按揭條款，不設高息存款戶口，取而代之是略高的現金回贈。假設按揭利率等其他貸款條件一樣，此類組合便可能較適合取用按揭後沒有大額資金可存入戶口的借款人選用了。

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