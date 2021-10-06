【施政報告2021】加速邁向碳中和　投放約2,400億元應對氣候變化　擬2035年前停用煤作日常發電

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布2021年施政報告，指將會在多方面加速推動本港邁向2050年前碳中和目標，包括訂下2035年或之前停用煤作日常發電的目標，大力推動可再生能源發展，爭取提升可再生能源在發電燃料中所佔比例。

林鄭月娥指，環境局局長即將公布的《香港氣候行動藍圖2050》會定下更進取的減碳排放策略和措施，以邁向碳中和，並加強減碳中期目標，力爭在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半。為了監督行動有效執行，環境局將成立新的氣候變化與碳中和辦公室，加強統籌和推動深度減碳工作，並會成立專責的諮詢委員會提供意見，以及推動主要持份者包括青年人積極參與。

淨零發電 擬2035年前停用煤作日常發電

她又指，本港約三分之二的溫室氣體排放源於發電，其次是運輸界別和廢棄物，分別佔18%和7%，提出減碳工作必須針對這三方面，並以「淨零發電」、運輸界別零碳排放和廢物處理達致碳中和為最終目標。

港府中期目標是2035年或之前停用煤作日常發電，電力公司須繼續逐步淘汰燃煤發電機組，並以天然氣及可再生能源等取代燃煤發電。同時，政府會盡力克服香港地理環境限制，大力推動可再生能源發展，透過促進本地項目、區域合作和共同投資等，爭取提升可再生能源在發電燃料中所佔比例。

另一「淨零發電」策略是減少能源需求。政府目標是在2050年或之前，商業樓宇用電量較2015年減少三至四成，以及住宅樓宇用電量減少兩至三成。我們希望在2035年或之前能達到以上目標的一半。

積極推動電動車發展 擴大至公共交通

政府今年初公布的《香港電動車普及化路綫圖》提出多項措施，包括在2035年或之前停止新登記燃油及混合動力私家車及安裝充電設施的策略和目標。

她指出，政府會積極推動各種電動及其他新能源公共交通工具和商用車的發展，包括與專營巴士公司合作試行以氫燃料電池驅動的巴士，以期在2025年確立更具體使用新能源交通工具的未來路向和時間表。

投放約2,400億元應對氣候變化

未來15至20年，政府將投放約2,400億元，推行各項減緩和適應氣候變化的措施。她指出，香港作為國際金融中心，擁有龐大的金融市場和完善的國際級監管架構，滙聚全球領先的金融和專業機構、綠色評估認證機構以及國際投資者，有條件和優勢發展成區內的綠色金融樞紐，成為綠色企業和項目首選的融資平台，在應對氣候變化上扮演重要角色。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

把握ESG投資機遇，立即免費下載《香港經濟日報》App掌握