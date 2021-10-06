【施政報告2021】配合大灣區發展拓北部都會區　有望成未來20年增長最活躍地區

行政長官林鄭月娥在立法會發表2021年施政報告，並同步公布《北部都會區發展策略》，北部都會區包括元朗區和北區兩個地方行政區，佔地面積約300平方公里。

涵蓋北部發展成熟新市鎮

林鄭月娥指，都會區不是一個有法定地位或規範，以行政界綫所劃定的區域，而是因地理特徵、經濟功能、生態環境、交通聯繫及發展政策等因素的相互作用所形成的一個具規模的城市空間。在都會區裡，土地用途多元，居住和就業人口及企業高度聚集，可帶動鄰近地區經濟發展，豐富民生活動，擁有標誌性的自然、人文及建築景觀，整體上具備活力、吸引力和輻射能力。

北部都會區包括天水圍、元朗及粉嶺或上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有6個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北或粉嶺北、洪水橋或厦村、元朗南、新田或落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮，是香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區。

整合和擴容以鐵路為主要骨幹帶動

區內擁有多達7個跨境陸路口岸，是香港境內促進港深融合發展和連繫大灣區最重要的地區。《北部都會區發展策略》把擬議的個別發展項目，與毗鄰的鄉郊和保育土地，創新地有機整合和提升為都會區，以期創造發展容量，滿足經濟和民生需要，並同時優化環境，達致可持續發展，以迎接深化港深合作帶來的新機遇。

北部都會區的整合和擴容工作，亦會由以鐵路為運輸系統主要骨幹所帶動，相關鐵路項目包括：

連接洪水橋／厦村至深圳前海的港深西部鐵路； 把正在規劃的北環綫向北伸延，經落馬洲河套地區（河套地區）的港深創新及科技園（港深創科園）接入深圳的新皇崗口岸； 探討將東鐵綫伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站； 將北環綫由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇后山至粉嶺； 探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性。

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責任編輯：鄭樂怡

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