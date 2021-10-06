【施政報告2021】擴大跨境人民幣資金雙向流通　5方面提升本港國際金融中心地位

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布2021年施政報告，指在「一國兩制」優勢下，香港作為國際資本進入內地和國內資本走向世界的橋樑作用將更加突出，並提出提升本港國際金融中心地位的5個發展方向，包括進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道及提升香港作為區內綠色和可持續金融樞紐等。

融入國策發展本港金融業

林鄭月娥指，內地經濟持續增長和金融業深化改革開放是香港金融業發展的堅強後盾，早前中央派團來港向各界宣講《十四五規劃綱要》，重申支持香港進一步推進與內地金融市場互聯互通，發展離岸人民幣業務，強化國際資產管理中心及風險管理中心功能，打造大灣區綠色金融中心，及推動金融服務等向高端高增值方向發展。

5方面提升國際金融中心地位

她指，將從5方面發展，提升包括支持港交所在香港設立特殊目的收購公司的上市制度；進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展；通過考慮稅務寬減進一步吸引家族辦公室落戶香港；支持港交所與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品開展合作，並評估將香港發展成為區域碳交易中心的可行性，提升香港作為區內綠色和可持續金融樞紐；以及推動跨境金融科技，與內地積極研究建立一個一站式沙盒聯網。

責任編輯：李瑩

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