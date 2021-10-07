【消費優惠】天際萬豪酒店秋日蟹宴自助晚餐　網上預訂享低至7折

秋風起，又是蟹當造的季節。香港天際萬豪酒店的天際咖啡室在10月8日開始，供應秋日蟹宴自助晚餐，現時於網上預訂，更可享低至7折優惠。

網上預訂享低至7折

秋日蟹宴自助晚餐包括不同種類的蟹，並以多國烹調手法炮製，包括冷盤冰鎮麵包蟹、三點蟹，香辣的泰式咖哩炒蟹、四川老乾媽炒辣蟹。還會有黃金炸蟹蓋、酥炸軟殼蟹、墨西哥蟹肉牛油果餡餅輪流供應。

同時，有多款新鮮冰鎮海鮮可供選擇，包括波士頓龍蝦、新西蘭空運生蠔、小龍蝦、海蝦、藍青口及貝類海產等，假日更有牡丹蝦供應。



現凡於官方網站預購電子禮券，即可享有75折至7折優惠。

價錢： 平日（星期三、四） 成人：折後470.4元（原價646.8元）

4至12歲小童：折後262.4元（原價360.8元），4歲以下小童費用全免

長者（65歲以上）：折後422.4元（原價580.8元） 星期五、六、日，公眾假期及前夕 成人：折後534.4元（原價734.8元）

4至12歲小童：折後294.4元（原價404.8元），4歲以下小童費用全免

長者（65歲以上）：折後486.4元（原價486.4元） 以上價錢已包括加一服務費

香港天際萬豪酒店秋日蟹宴自助晚餐 供應日期：10月8日至11月21日逢星期三至日

供應時間：晚上6時至10時

地址：香港大嶼山香港國際機場航天城東路1號訂座電話：39691888

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撰文：hket小編

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