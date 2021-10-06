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【MPF】強積金9月平均回報跌2.6%　積金局：毋須過分擔心短期市場波動

強積金 13:30 2021/10/06

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理柏公布9月整體強積金平均回報下跌2.6%，以截至今年6月底本港強積金總資產逾1.2萬億元、共有454.3萬名計劃成員計算，人均帳面虧損7,098元。

在9月份，香港股票基金的表現最差，下跌4.5%；大中華股票基金下跌4.3%。美國股票及歐洲股票基金亦分別錄4%及4.2%的跌幅。債券基金的表現則較平穩，港元債券基金跌0.9%，環球債券基金跌1.3%

【強積金9月人均暫蝕$5,347　第三季人均累計投資虧損為疫情後最大：按此

積金局表示，了解強積金計劃成員一直十分關注強積金的投資表現。當局留意到股市的負面情緒。強積金乃長達三、四十年的長線投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。呼籲毋須過分擔心短期的市場波動，切忌試圖捕捉市況。

強積金計劃成員應定期審視強積金投資組合，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整。計劃成員如缺乏投資知識和時間管理強積金，則可考慮預設投資策略。

若想知更多有關MPF的消息，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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