【財金投資名家講座】樓市辣招後再無投資住宅物業　財叔呼冤：我無買貴晒啲樓！（一按即睇）

資深物業投資者財叔，手持價值過億元物業，40多歲靠收租物業實現財務自由。到底他在買樓投資方面有策略？他主要投資香港物業，他如何看待內地及海外物業？為何他不建議港人買居屋？

財叔一向鍾情投資舊樓，因為舊樓資訊流通量低，樓上樓下單位售價會出現較大的差異。至於屋苑的話，由於資訊流通量較高，有太多成交價作比較，若某單位以較低價格出售，其他單位亦難以較高價錢出售。

收購只是Bonus，唔會係你嘅投資嘅目的。

投資舊樓，又會否可以博埋被收購？雖然財叔表示自己只是普通小市民，不會得知舊樓收購消息，但是仍然可以從舊樓周邊環境規劃看出端倪。但他強調：「收購只是Bonus，唔會係你投資嘅目的。」如果投資者單純因為收購而購入單位，可能等十年至二十年都未必可以成功收購。若投資者純粹因收購買入單位，或會忽略其他因素，如租金回報、大廈質素等。

雖然財叔在房地產市場有不少斬獲，但他認為當年政府推出辣招後，住宅物業已不再是投資工具，純粹只可以買來自住。他近10年來只買入工廈投資，對於網民經常留言指他「炒貴晒啲樓」他亦感無奈，更呼冤：「2010年後，除咗自住之外，我無買住宅物業投資，就算我買嘅物業都唔係上車盤。所以我無買貴晒啲樓，你哋買唔到樓係唔關我事！」。

除了投資住宅物業外，財叔曾買入不少車位出租賺取收入。不過，現時一個車位動輒數百萬元，他認為與其花數百萬元買一個車位，倒不如買一個工廈單位更佳，兩者價錢相若，但工廈租金回報較佳。

有能力千祈唔好買居屋。

由於香港樓價高企，不少人無法買私樓，於是將目標轉為買居屋。但財叔卻不以為然：「有能力千祈唔好買居屋，因為居屋唔係你嘅資產，到你有事要救命嘅時候，居屋公屋係救唔到你！」他解釋，因為居屋、公屋無法轉按或加按，即使物業升值也好，住戶也無法得到任何好處。

財叔有多年投資香港物業的經驗，但他沒有投資海外物業，亦不贊成別人這樣做，「香港你都未投資得掂，你學咩人玩海外（物業）？」他解釋，投資海外物業不單要面對物業升跌風險，更要面對外滙風險。即使物業升值，但滙價下跌，樓價升幅未必可以彌補滙價跌幅。假如沒有自用需要，財叔不會買入海外物業。

00:10 - 01:45 鍾情買舊樓 資訊流通量低 01:46 - 04:15 辣招出台後 改變投資策略 04:16 - 05:11 不建議買居屋 05:17 - 07:34 對內地及海外物業的看法

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