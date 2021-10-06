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【出糧戶口】5間銀行優惠比較　最高現金回贈達2,000元　邊間提供1.2%額外活期年息？

個人增值 16:30 2021/10/06

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【出糧戶口】5間銀行優惠比較　最高現金回贈達2,000元　邊間提供1.2%額外活期年息？

打工仔除了在職場上爭取升職加人工外，轉用出糧戶口都可以賺現金回贈，為個人資產增值。以下比較了5間銀行的出糧戶口優惠，現金回贈及飛行里數應有盡有，部分銀行提供優惠的出糧金額門檻不高，即使是職場新人亦可申請，總有一款優惠適合你！

【1年人幣定存息大檢閱 存30萬袋8,400人幣息：按此

現金回贈高達2,000元

轉用銀行出糧戶口，不少銀行均有提供現金回贈吸客，當中包括恒生、渣打、花旗及信銀國際。現金回贈金額以信銀國際提供的最高，CITICdiamond客戶選用出糧服務可享高達2,000元的現金回贈，惟每月最低出糧金額需達到20,000元。另外，渣打客戶可選擇以亞洲萬里通里數作為回贈，而大新則提供最高1,000元的免找數簽帳額，或迎新禮品作為迎新獎賞。

優惠門檻方面，大新及恒生的出糧戶口門檻最低，月薪1萬元起即可享有出糧戶口獎賞，適合月薪不高的職場新人。

【交稅殺到埋身 比較銀行稅貸利率及優惠：按此

享額外活期存款年利率1.2%

除了回贈外，大新的360°「易出糧」服務更有提供額外活期存款年利率予特定客戶，出糧戶口存款金額達10萬元或以上，即可享有0.9%至1.2%額外活期存款年利率，每月可獲之額外利息上限為1,000元。

■5間銀行出糧戶口優惠比較■

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財學堂

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飛行里數 花旗銀行 現金回贈 經濟 稅務貸款 活期存款 信銀國際 編輯 香港經濟日報 香港

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