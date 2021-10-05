香港第一間銀行係邊間呢？　𠵱家又去咗邊呢？

大家都知道現代銀行係西方嘅產品，咁香港自1841年開埠之後，過咗幾耐先有第一間嘅銀行呢？佢又叫咩名呢？背景又係乜嘢呢？今篇同大家銀行閒談一吓喇！

【在長崎遇上百年滙豐：按此】

香港第一間銀行叫咩名呢？

喺1845年，一間當時總部位於印度叫「東藩匯理銀行」（Oriental Bank Corporation）嚟到香港，香港嘅現代銀行史咁就開始咗喇。

▼ 點擊圖片放大

東藩匯理銀行1842年喺印度孟買成立，開始嘅時候叫Bank of Western India，1845年將總部搬至倫敦，改名做Oriental Bank，並喺4月喺先後喺香港德己立街同廣州設立分支機構，成為最先進入香港同中國大陸口岸嘅外商銀行。

除咗香港同廣州，喺斯里蘭卡首都科倫波、印度東部加爾各答、上海、新加玻、福州、墨爾本、悉尼、奧克蘭、威靈頓、神戶、橫濱、三藩市等地都可以搵到呢間銀行，唯一分別係銀行個中文名喺唔同地方可能會稍有不同，例如香港叫金寶銀行、福州叫東藩滙兌銀行，上海叫麗如銀行。

Oriental Bank喺1850年收購咗Bank of Ceylon（即係錫蘭銀行，錫蘭紅茶嗰個錫蘭，即係斯里蘭卡咯），並喺1851年改名做Oriental Bank Corporation，亦有份埋下之後悲慘收場嘅伏綫。

講返香港，呢間Oriental Bank都幾威的，除咗係香港第一間銀行，亦係香港第一間發鈔銀行，早喺1845或46年已經印製第一批鈔票，到1851年攞到皇家發行港鈔嘅特許狀（係吖，頭幾年無皇室批准都敢印鈔，係咪好威先），到1857年成為受香港政府庫房接納支付政府費嘅合法貨幣，即係政府都認佢咯。

不妨欣賞吓以下呢張銀紙啦。

▼ 點擊圖片放大

根據馮邦彥教授嘅著作，Oriental Bank作為香港首要銀行達20年咁耐，到業務喺1860至1870年代達至頂峰，連當時喺香港已經開業多年嘅滙豐同渣打都完全唔係對手；如果引用Stuart Muirhead嘅講法，當時嘅Oriental Bank係「Most powerful, oldest, and most prestigious Eastern exchange bank」，都幾勁架。

【曾規定職員做滿10年方可結婚 令呢間銀行有「毀婚銀行」綽號：按此】

呢間銀行去咗邊？

我幾肯定地球上面經已無人親身接觸過呢間銀行，因為間銀行喺1884年5月經已清咗盤，原因係當年向斯里蘭卡咖啡農（記唔記得話佢收購咗Bank of Ceylon？）同毛里裘斯嘅糖農批出咗大量貸款，但係當年咖啡同糖大規模失收，喺債仔無力償還貸款下周轉不靈要宣布破產收場咯。

之後創辦人W. W. Cangia成立咗新麗如銀行（New Oriental Bank），總行仍然設喺倫敦，但係眾多競爭對手包括滙豐同渣打嘅夾擊下，1892年宣布結業，年底更將上海分行營業大樓賣埋畀渣打銀行嘅前身「麥加利銀行」。

由1845年進入香港計算，只係經歷咗47年，呢間香港第一間銀行就永遠走入歷史檔案入面喇。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (139) — 香港第一間銀行係邊間呢？佢又喺邊一年創立既呢？而家又去咗邊呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。