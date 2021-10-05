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【稅貸2021】交稅殺到埋身　比較銀行稅貸利率及優惠

個人增值 18:40 2021/10/05

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打工仔在今年5至6月份收到報稅表，填妥並提交後將會在10月份收到繳稅通知。不少銀行已經陸續推出稅務貸款，除了傳統銀行外，虛擬銀行亦加入戰團，齊齊展開稅貸戰！以下將會為大家比較各銀行的優惠及借貸條件，看看哪間行的稅貸優惠最適合自己！

值得注意的是，以下圖表列出的為計劃可提供的最低年利率，若要達到最低年利率有一定的貸款要求及條件。

■各銀行稅貸息率及優惠比較■

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傳統銀行方面，星展銀行及建設銀行（亞洲）均已推出今年度稅貸。星展銀行的實際年利率低至1.33厘，暫時是一眾稅貸計劃中最低息，貸款額上限更高達月薪20倍或200萬元，以較低者為準，並提供彈性還款期12至24個月，毋須貸款開立費。但要求申請人的年薪最低要有8萬元。

另一間傳統銀行建設銀行（亞洲）早已推出稅季貸款，借款額35萬元或以上，還款期12個月計，最低實際年利率2.01厘。要求貸款人須環聯信貸風險評級最新紀錄AA至CC級別，才可享有優惠利率。

ZA Bank稅貸息一口價1.75厘

虛擬銀行眾安（ZA Bank）今年再度推出一口價實際年利率稅貸，成功申請並提取20萬元或以上，還款期為6至36個月的貸款，實際年利率則為1.75%；若憑好友邀請碼成功申請，更可獲得9折貸款優惠券，使用貸款優惠券後的實際年利率可保證1.58%。另外，全新用戶完成開戶並成功提取任何貸款額，可獲400元現金獎賞。

【ZA Bank一口價稅貸　實際年利率保證1.75%：按此

個別銀行貸款利率追貼稅貸息

有些銀行沒有推出稅務貸款，但其貸款計劃的實際年利率低企，足以與稅貸息率「鬥低」，例如虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）暫未有推出稅貸，但其GoFlexi私人貸款利率低至1.68%，但要視乎貸評分及最終批核情況而定，還款期長達60個月，成功提取貸款，可享高達3,000元現金回贈。

若想知更多有關報稅、交稅的資料，請留意稅務懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 生活理財

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