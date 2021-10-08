▲ 【消費優惠】帝景酒店午市點心放題每位167元起 晚市套餐憑優惠券買4送2

位於深井的帝景酒店麗都軒最新推出多款餐飲優惠，包括午市點心放題，90分鐘任點任食每位低至167元。另外，晚市套餐都有優惠，「緣聚·素食宴」憑指定優惠券更可享有買3送1，「百味宴」憑指定優惠券享買4送2。

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午市點心放題每位167元起

帝景酒店麗都軒午市點心放題會由早上11時半開始供應，顧客可在90分鐘內可以任點任食多款特色點心及小食，包括水晶鮮蝦餃、黑松露燒賣皇及京式小籠包。

凡於星期六、日及公眾假期惠顧，每位顧客都可以獲贈女兒紅酒香鮮鮑魚及花膠灌湯餃1份。此外，顧客預早3天訂座，並全數繳付費用，享有7折優惠。放題的供應期至12月17日。

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帝景酒店任點·任食90分鐘午市點心放題 價錢： 星期一至五 成人：原價238元，7折後167元起

長者（65歲以上）：原價198元，7折後139元起

小童（5至11歲）：原價178元，7折後125元起 星期六、日及公眾假期 成人：原價318元，7折後223元起

長者（65歲以上）：原價278元，7折後195元起

小童（5至11歲）：原價258元，7折後181元起 另收茶芥，加一服務費以原價計算 供應時間： 早上11時30分至下午4時30分 （最後入座時間：下午3時） 點心放題簡介網站

憑指定優惠券 預訂素食宴享買3送1

晚市供應的「緣聚·素食宴」以素食為主角。頭盤有牛肝菌涼拌秋葵，主食有金粟白玉羹、竹笙扒菜苗、香芋紅米炒飯等，甜品則是滋補的圓肉百合燉桃膠。

要留意的是，此套餐最少兩位用，每位收費298元。優惠方面，只要預早3天訂座及全數繳付費用，便可享有8折優惠。加上，Openrice網站也有買3送1的優惠劵可供下載，憑列印優惠券在10月31日前可享優惠。

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緣聚·素食宴 價錢：原價每位298元（兩位起），8折後238.4元（另收茶芥及加一服務費，只限堂食） 供應時間：即日至12月16日 晚上6時至7時30分，8時至9時30分

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憑指定優惠券 預訂「百味宴」享買4送2

另一方面，晚市亦有供應「百味宴」晚市套餐。頭盤有女兒紅酒香鮮鮑魚、百香果脆藕，黑金沙豆腐，主菜有松茸珍菌炒和牛粒、黑松露金鼎獅子頭及杞子羊肚耳浸津白等，甜品是圓肉百合燉桃膠及雲石椰汁糕。

此套餐最少兩位用，每位收費498元。優惠方面，只要預早3天訂座及全數繳付費用，便可享有8折優惠。Openrice網站也有優惠券可供下載，顧客憑列印優惠券，於10月31日前可享買4送2優惠。

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「百味宴」晚市套餐 價錢：每位498元（兩位起），另收茶芥及加一服務費，只限堂食 供應時間：即日至12月16日 晚上6時至7時30分，晚上8時至9時30分

帝景酒店麗都軒

地址：荃灣汀九青山公路353號

訂座電話： 3716 2898

責任編輯：李伊洛

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