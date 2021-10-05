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【ESG】7成私人資管機構冀增ESG投資比重至10%

ESG趨勢政策 16:05 2021/10/05

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私人財富管理公會和畢馬威中國發表《私人財富管理報告》顯示，在新冠疫情和宏觀挑戰下，本港私人財富管理行業仍將持續增長，同時報告顯示，高淨值客戶的投資胃納一直在擴大，尤其在ESG和可持續投資範疇。

【中國綠色金融體系發展 從綠色信貸到金融綜合服務：按此

高淨值客戶正擴大ESG投資胃納

《私人財富管理報告》調查在今年6至7月進行，獲得33個會員機構及逾280名相關客戶及持份者的回覆。調查顯示，高淨值客戶的投資胃納一直在擴大，尤其在ESG和可持續投資。報告指，目前只有6%的受訪機構將其資管規模的10%以上用於ESG投資，但隨着可持續發展日漸成為趨勢，有72%受訪機構估計，5年內會將逾10%的資管規模用作ESG投資。

畢馬威中國香港區金融服務合夥人馬紹輝指，可持續發展的議題因新冠肺炎疫情而備受關注，私人財富管理對ESG投資產品的需求愈見殷切，為香港、亞洲以至全球的私人銀行提供重要的增長機會。

【綠色債券市場愈趨熾熱 派息ESG債券基金高達5厘：按此

港資管規模　料年增6至10%

根據香港證監會的數據顯示，在新冠肺炎疫情和充滿挑戰的宏觀經濟環境下，香港私人財富管理行業於2020年仍錄得資金淨流入6,560億元，加上資產回報率達17.5%，均令資產管理規模於去年增長25%至11.3萬億元。

調查顯示，有58%受訪財富管理機構預期，鑑於大量新機遇湧現，未來5年本港資產管理規模將以每年6%至10%的速度增長，略高於去年預測的5%至10%。調查亦指出，現時行業管理資產總值有41%來自內地，比例較去年高1個百分點，而受訪者預期未來5年將進一步增至51%。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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