【消費優惠】J.CO秋日特惠！3件冬甩＋細杯裝飲品$60

J.CO Donuts & Coffee除了以咖啡著名，更供應多款口味的冬甩。該店現有限時優惠，由即日至10月8日，顧客可於J.CO分店以優惠價60元享用3件裝特色冬甩，配細杯裝飲品1杯。

優惠並不適用於樽裝飲品、沙冰、果茶系列及本日精選咖啡，亦不可與其他優惠同時使用。

J.CO分店位置

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撰文：hket小編

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