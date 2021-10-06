【消費優惠】J.CO秋日特惠！3件冬甩＋細杯裝飲品$60 精明消費 10:30 2021/10/06 分享： J.CO Donuts & Coffee除了以咖啡著名，更供應多款口味的冬甩。該店現有限時優惠，由即日至10月8日，顧客可於J.CO分店以優惠價60元享用3件裝特色冬甩，配細杯裝飲品1杯。 優惠並不適用於樽裝飲品、沙冰、果茶系列及本日精選咖啡，亦不可與其他優惠同時使用。 J.CO分店位置 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】7-Eleven限時優惠！買日式麵包送葡萄適能量飲品 今日 【消費優惠】7-Eleven限時優惠！買日式麵包送葡萄適能量飲品 【萬聖節2021】海洋公園哈囉喂全園祭 優惠門票低至每位298元即可入場 2021/10/05 【萬聖節2021】海洋公園哈囉喂全園祭 優惠門票低至每位298元即可入場 【消費優惠】永安百貨超級購物日 電器、家品等精選貨品低至2折 2021/10/05 【消費優惠】永安百貨超級購物日 電器、家品等精選貨品低至2折 【消費優惠】東海大閘蟹宴低至398元 東小館天天75折優惠 2021/10/05 【消費優惠】東海大閘蟹宴低至398元 東小館天天75折優惠 【消費優惠】裕華國貨秋季勁減 藥材包買一送一 海味9折 2021/10/04 【消費優惠】裕華國貨秋季勁減 藥材包買一送一 海味9折 甜品 咖啡 飲品 飲食優惠 付款優惠 著數優惠