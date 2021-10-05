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【ESG】中國綠色金融體系發展　從綠色信貸到金融綜合服務

博客 12:00 2021/10/05

分享：

綠色信貸是中國綠色金融體系中發展最早的領域，早於2005年，中國國務院發布《關於落實科學發展觀加強環境保護的決定》，為中國首個綠色信貸政策；2012年，銀保監會發布《綠色信貸指引》，進一步規範包括分類統計、考核評價和獎勵激勵在內的綠色信貸政策體系。

【加強科技賦能綠色保險，按此

根據中國人民銀行資料，截至2021年6月底，綠色信貸餘額已由2013年的5.2萬億增長到13.92萬億，規模高踞全球首位。信貸投放主要集中在綠色交通運輸、可再生能源及清潔能源領域，這些行業在整體綠色信貸餘額佔比超過70%。

另一方面，綠色信貸餘額佔總貸款的比重仍處在低位的約7%。由於綠色信貸依然將成為支持國內綠色經濟發展與「碳中和」目標實現的重要手段，銀行作為綠色信貸投放的主體，預期將受惠於更多的政策支持，未來有廣闊的發展空間。

打造綠色金融綜合服務能力

目前內地綠色信貸產品體系仍較為單一，銀行業正在根據特定綠色細分產業特徵，將綠色信貸和其他金融產品結合起來，致力打造綠色金融的綜合服務能力，多方位支援綠色項目。

中國平安發揮集團綜合金融優勢，聯合旗下銀行、產險、證券、租賃等子公司，為綠色企業和项目提供綜合金融服務。舉例說：平安銀行、平安證券和平安產險聯合為白鶴灘水電站提供綜合服務。白鶴灘水電站是開發和治理長江上游的重要水電工程，總裝機容量1600萬千瓦，居世界第二，僅次於三峽工程。項目始建於2013年，計劃於2022年建設完成。

【ESG投資複合策略應用將愈趨廣泛，想知情況：按此

平安銀行於2018年起連續4年投入資金，支持白鶴灘水電站建設、庫區民眾遷移、安置地基礎設施建設、周邊地區產業發展等；平安證券聯席主承銷中國長江三峽集團2019年綠色可交換公司債券，債券募集資金不低於70%用於白鶴灘項目；平安產險發揮保險「穩定器」作用，承保白鶴灘水電站主體工程右岸的「建築工程一切險」，承保份額70%，為白鶴灘水電站主體工程建設提供自然災害及意外事故保險保障。

通過以信貸為主體的綠色金融綜合服務，參與及支援可持續發展项目，從而促進低碳經濟轉型，將是大勢所趨。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 盛瑞生 中國平安保險（集團）董事會秘書

欄名 : 中國ESG來襲

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