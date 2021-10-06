【消費優惠】7-Eleven限時優惠！買日式麵包送葡萄適能量飲品 精明消費 09:00 2021/10/06 分享： 7-Eleven推出4天限時優惠，凡購買7-SELECT日式包裝麵包1件，送葡萄適零系橙味能量飲品300毫升1支。優惠期由即日起至10月8日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】J.CO秋日特惠！3件冬甩＋細杯裝飲品$60 今日 【消費優惠】J.CO秋日特惠！3件冬甩＋細杯裝飲品$60 【萬聖節2021】海洋公園哈囉喂全園祭 優惠門票低至每位298元即可入場 2021/10/05 【萬聖節2021】海洋公園哈囉喂全園祭 優惠門票低至每位298元即可入場 【消費優惠】永安百貨超級購物日 電器、家品等精選貨品低至2折 2021/10/05 【消費優惠】永安百貨超級購物日 電器、家品等精選貨品低至2折 【消費優惠】東海大閘蟹宴低至398元 東小館天天75折優惠 2021/10/05 【消費優惠】東海大閘蟹宴低至398元 東小館天天75折優惠 【消費優惠】裕華國貨秋季勁減 藥材包買一送一 海味9折 2021/10/04 【消費優惠】裕華國貨秋季勁減 藥材包買一送一 海味9折 飲食優惠 付款優惠 著數優惠 飲品 麵包 7－Eleven 香港