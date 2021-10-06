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【消費優惠】7-Eleven限時優惠！買日式麵包送葡萄適能量飲品

精明消費 09:00 2021/10/06

分享：

7-Eleven推出4天限時優惠，凡購買7-SELECT日式包裝麵包1件，送葡萄適零系橙味能量飲品300毫升1支。優惠期由即日起至10月8日。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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