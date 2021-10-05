【美股分析】電動車發展為未來大趨勢　Lucid後來居上有潛力成另一隻Tesla

電動車是未來發展大趨勢，全球多個地方都制定了目標，有些是強制性，有些則指導性為主。

推新能源車已成多國國策

美國力爭到2030年時實現新能源新車銷售佔比達50%；內地將於2035年禁售舊款石化能源車，到2025年新能源車佔汽車總銷量20%左右，2030年40%左右；英國將於2030年禁售燃油車；而香港的目標是在2030年至2040年間停售燃油車。

特斯拉（TESLA，美：TSLA）是2020年的股王，另一電動車股蔚來（美：NIO）表現同樣令人驚艷。蔚來、理想汽車（美：LI）、小鵬汽車（美：XPEV）是3隻最為香港投資者熟悉的中概股，但如果看有潛力成為另一隻特斯拉，或者最有力挑戰者可能是Lucid Group（美：LCID）。

與SPAC合併上市

Lucid Group是於2021年7月26日與一家名為Churchill Capital IV的特殊目的收購公司（SPAC）合併上市。上市後，股價曾衝高至29.03美元，但之後反覆下跌，在9月1日低見16.12美元，直到9月底股價再次獲支持，重返25美元水平。

10月正式開始交付

Lucid表示，將於10月底交付首批車，首款交付的是售價16.9萬美元的Lucid Air Dream Edition車型（該車型現已暫停預訂），而計劃生產將增至520輛。其後Grand Touring、Touring、Air Pure車型會陸續投產交付。Lucid主打豪華車，目前有4款車型全為轎車，入門款車型Lucid Air Pure售價7.74萬美元。Lucid Air Dream Edition是目前最高級車型。Lucid目前已收到超過1.3萬份定單。

續航力冠電動車同業

要評估電動車技術，續航力是一個重要指標。在9月16日，Lucid指，旗下Air Dream Edition Performance 19"車輪的豪華版車，獲美國環境保護署（EPA）認證達520英哩續航力，為獲EPA認證續航力最長的電動車。相比較，特斯拉Model S續航版的續航力為405英里。Model S約9萬至13萬美元，對應為售價13.9萬美元的Air Grand Touring車型。

除了電動車外，Lucid亦有開發儲能系統，但目前仍在早期階段，原型已在廠房試運。Lucid估計到2026年，全球豪華車市場規模會達到7,330億美元。在付運量方面，Lucid預期在2022年達到2萬輛；到2023年達到4.9萬輛，有3.6萬輛是轎車，1.2萬輛是SUV；2024年付運達9萬輛，4.9萬輛為SUV，4.1萬輛為轎車，即SUV未來會是主力，這亦是合理預期，因為SUV不論在美國及中國內地都很受歡迎，這點從特斯拉的Model Y已可印證。

有一點可以肯定的，就是Lucid很可能剛好趕上新能源車真正的爆發期，因為打後2022年至2025年將會是全球力推新能源車的時間窗口，特別是新崛起的車廠，如果錯過了的話，未來要找到市場空間及站得穩陣難度應大很多。當然緊接幾年也都應是各車廠混戰期，可是Lucid定位為豪華車，若能成功的話，再出平價版車型就能更易打入中低端檔次。

Lucid股價急升後在高位遇壓。在策略上，現水平或以下入第一注或慢慢收集，等再升破28.39美元，或29.81美元再加倉。

（筆者持有LCID）

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰一隻具爆發潛力的新能源車股】（收費文章）

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