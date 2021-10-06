【消費優惠】Pizza Hut單點必勝批半價　Furla開倉精選手袋低至3折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pizza Hut：單點必勝批半價

全綫Pizza Hut分店（峻巒及西寶城分店除外）推出單點必勝批半價優惠，適用於星期一至日，無論單點大批或普通批，只要外賣自取一個批或外送速遞最少兩個批，於落單時向店員提供或在網上輸入優惠碼「PH50」就有優惠。推廣期有限，售完即止。

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此優惠不適用於烤雞至尊、三杯雞、二重奏及新推廣必勝批（特別註明除外），食客更可選鬆厚批、薄脆批、三藩市式手藝薄批，另加收費可改選批底（芝心批加19元／芝脆批加23元）。此優惠不可與美食券及其他優惠同用，包括Pizza Card會員、長者卡、JSA會員卡或員工證折扣優惠。

網上訂購

2. Furla：開倉優惠 精選手袋低至3折

由即日起至10月8日，On The List分別於中環及網店舉行Furla開倉優惠，精選手袋、銀包及鞋款低至3折發售。另外，購買Furla眼鏡之外的產品，買2件可享額外9折；買3件可享額外85折；買4件可享額外8折。

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想掃貨嘅朋友要留意，購物之前記得要先在On The List官網登記成為會員，才可進場購物。

中環On The List門市

開倉日期：10月6日至8日上午10時至下午8時

地址：中環都爹利街6號印刷行地下 網店

開倉日期：10月4日至10日

3. 123 by Ella：買2件貨品滿$68減$10

由即日起至10月10日，於全綫123 by Ella分店及網店全場任選貨品2件或以上折實滿68元／108元／168元，即可享不同折扣優惠。

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優惠一覽：

滿68元，即減10元

滿108元，即減20元

滿168元，即減30元再送20元票尾現金券1張

分店一覽／網店

撰文：hket小編

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