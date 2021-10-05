【人民幣定存】1年人幣定存息大檢閱　存30萬袋8,400人幣息

離岸人民幣兌每美元昨日收市報6.4474，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖接受本報訪問時表示，3個月內料人民幣上試6.4，未來半年到1年再挑戰6.3高位，長綫目標更達5.6。如果看好人民幣走勢，現時敍造人民幣定存，博長綫賺息兼賺滙，1年人幣定存現高見2.8厘息！

【14間銀行定存最少2.2厘年息！ 3個月人幣定存最高2.7厘：按此】

■1年人幣定存，邊間年息有2.8厘？■

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本網比較14個1年人幣定存計劃，富邦銀行以2.8厘年息膺存息王，起存額為等值30萬港元，惟存戶需持有100萬港元定期存款。如果以30萬人幣存1年，存戶可賺8,400元人幣利息。

至於信銀國際、華僑永亨及南商的存息亦不俗，年息皆為2.7厘，起存額則由1萬至10萬人幣不等。至於招商永隆及集友銀行的1年定存，年息均為2.6厘，但前者需為指定理財戶及新資金、指定電子渠道開立。

另外，建行亞洲亦可享年息2.48厘，入場門檻為50萬元人幣。而天星及上商的年息皆為2.45厘，前者起存額為1,000元人幣；後者為10萬元人幣。

富融、交銀香港、星展及工銀亞洲的年息同為2.4厘，入場費為1元至50萬元人幣不等。而大眾銀行的存息為2.15厘，起存額為1萬元人幣。

責任編輯：曹佩鈞

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