【財金投資名家講座】沙士買樓易過借火？　財叔豪言：幾個月已經可以買一層！（一按即睇）

在房地產市場打滾多年，手持價值過億元物業的資深物業投資者財叔，為甚麼會有膽量在人心惶惶的沙士期間買入物業投資？財叔直言買樓從不會看樓市數據，到底他用甚麼準則挑選物業？在甚麼時候會選擇放售單位？

1997年金融風暴至2003年沙士期間，本港樓價暴跌7成，更有不少人成為「負資產」。沙士過後，本港樓價逐年攀升，很多人更大呻後悔沒有在沙士期間買樓。

買入一層樓，只要成功出租就夠錢供樓，又剩一筆錢可以買樓，所以係咪好易。

在2002年的時候，財叔認為當時樓價便宜，並打算看準時機買樓。沙士期間港人人心惶惶，但財叔憑「淨租金回報論」，計算租金回報後，決定逆市買入物業投資。他解釋，若當時買入一個單位並承造按揭，按揭利率為2.25厘，而出租單位回報達10厘，息差達7.75厘。即使持貨10年，期間樓價不停下跌，租金收入足夠支付供樓費用，等同免費買入單位。經計算後，財叔發現即使樓價下跌，他也沒有損失，故決定買入單位。

當時一個單位只需數十萬元，月供2,000多元，「只要有錢畀首期，買一層樓租出去5,000元就可以供2層樓」。在沙士期間，財叔直言當時買樓「真係好易，幾個月已經可以買一層」。當時他與幾個家人合資買樓，以50萬元的單位為例，他只需付3成首期，即15萬元，每個人月儲1至2萬，花3個月已可買入一個單位。「買入一層樓，只要成功出租就夠錢供樓，又剩一筆錢可以買樓，所以係咪好易」。

咁耐以來，你有見過邊個經濟人投資成功？佢哋只係教書成功。

財叔坦言自己因沒有打算炒樓，故買樓從不考慮風險。他買入物業時只會考慮租金回報，若租金回報不足以供樓，他不會考慮買入該單位。財叔強調自己不會用數據分析未來樓市走勢，因為過往表現並不代表將來的表現。財叔認為，經濟理論只是紙上談兵，難以在實際市場使用。「咁耐以來，你有見過邊個經濟人投資成功？佢哋只係教書成功。」他解釋，學習經濟理論未嘗不可，但要分清楚個人目標，到底是讀書還是投資。

至於放售物業時機，財叔坦言若出售物業，可賺10年租金，他會選擇賣出單位。不過，他亦強調賺價並不是投資物業的目標。

00:10 - 01:45 淨租金回報論 01:46 - 03:55 難用歷史數據分析未來樓市趨勢 04:00 - 06:14 把握沙士跌市時機買物業投資 06:20 - 07:10 放售物業準則

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【財叔講座第三集：樓市辣招後再無投資住宅物業 財叔呼冤：我無買貴晒啲樓！：按此】​​​​​​​

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