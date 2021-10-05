【MPF】永明彩虹強積金邊隻表現最好？　上半年回報率最高近13%

永明強積金一直都高踞在市佔率首三位的位置，尤其以彩虹強積金最為人熟知。如果公司是選用永明彩虹強積金，或是個人有興趣轉到此計劃，應如何選擇基金？以下將會為大家比較一下各基金的回報表現，好讓大家作出選擇。



值得注意的是，基金有分A類單位及B類單位，A類單位適用於自僱人士及僱員人數100人以下的公司之供款成員，B類單位適用於個人帳戶成員、可扣稅自願性供款帳戶成員及僱員人數不少於100人的公司之供款成員，兩類基金的表現不完全相同，但表現都近似，本文將會以B類基金的回報表現作比較。

■永明彩虹強積金表現■

(按上半年回報表現由低至高排序）

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永明強積金行業股票基金上半年表現最好



若以截至今年6月30日止的上半年來看，永明強積金行業股票基金的表現最好，回報達12.9%，此基金主要投資於環球股票，包括Apple Inc（美：AAPL）、Microsoft（美：MSFT）及Amazon（美：AMZN)等。



永明強積金大中華股票基金及永明強積金香港股票基金的上半年累積回報都分別有9%及7.3%。不過此數據僅截至6月底，港股在今年7月份曾經歷大跌，此表現暫時仍未包括此因素在內。

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大中華股票基金長期表現最好



事實上，強積金是一項為退休作打算的長綫投資，並不適宜經常改變投資組合，因此基金的中長期表現更值得了解。



若以3年年率化回報來看，此計劃表現最好的基金為永明強積金大中華股票基金，回報達16.6%，截至6月底止，主要投資於台積電、阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 等股票。永明強積金亞洲股票基金及永明強積金行業股票基金的表現亦不俗，3年年化率回報分別達13.5%及11.8%。



要知道更長期表現，可以看10年年率化回報，永明強積金香港股票基金及永明強積金大中華股票基金的表現是最好，回報率分別達8.2%及7.4%。

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責任編輯：鄭樂怡

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