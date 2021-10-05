【消費優惠】珍煮丹惠顧滿$30送2張優惠券　PayMe登陸7-Eleven用$10回贈$3

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 珍煮丹：惠顧滿$30送2張優惠券

由即日起至10月31日，凡於珍煮丹香港全綫分店惠顧正價飲品滿30元，即免費送2張價值15元優惠券，數量有限，送完即止。此優惠不適用經任何外送平台的落單的訂單。

▼ 點擊圖片放大

分店一覽：

香港銅鑼灣店：銅鑼灣利園山道15號

新界葵芳店：葵芳葵涌廣場3樓302B舖

新界荃灣店：荃灣荃興徑10-18號富榮大廈地下3號舖

2. 7-Eleven：用PayMe付款滿$10回贈$3

由即日起至10月31日，於全綫7-Eleven用PayMe付款，買滿10元即回贈3元，每位用戶每日只可享一次回贈。

付款時需先支付全額，當交易完成後，PayMe會即時將回贈金額存入用戶的PayMe帳戶。

▼ 點擊圖片放大

3. UJI：開倉優惠 精選床品低至2折

由即日起至10月17日，UJI專門店及網店推出開倉大優惠，指定床品低至2折，部分精選優惠包括1000針卡通床笠連枕套129元一件、1700針全棉貢緞床笠枕套159元起、918針印花卡通套裝169元一套以及卡通冷氣被169元起等。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

分店一覽：

太子始創中心337號舖

將軍澳中心126B號舖

大圍站15號舖

青衣站209號舖

北角和富地庫B19號舖

鑽石山荷里活廣場361號舖

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經