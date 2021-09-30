天氣熾熱繼續喝白酒 美國酒專家推介多款加州酒

▲ 加州白酒除了Chardonnay葡萄可選擇外，還有Pinot Gris、Albarino及Chenin Blanc等。

雖然中秋節已過，但天氣仍然非常悶熱，高溫不斷，因此如果要喝酒的話，相信一般人仍然傾向飲冰凍的白酒，這樣才會有透心涼的效果。

白酒的選擇，除了最為人熟悉的Chardonnay外，其實還有許多選擇，如Pinot Gris、Chenin Blanc及Albarino等，這些葡萄在美國加州都可以找到，就看看美國酒專家、被稱為北美葡萄酒的Wine Industry Leader的Elaine Chukan-Brown有何推介。

▲ 美國酒專家、被稱為北美葡萄酒的Wine Industry Leader的Elaine Chukan-Brown推介多款加州白酒。（圖片:California Wine Institute)

Pinot Gris：在意大利，稱為Pinot Grigio，這是一款低酸較高糖的葡萄，但不同產酒區有不同的風味，通常會有梨子、蘋果、熱帶生果，以及少許煙熏或濕羊毛的風味。在新世界釀酒國，美國可以說是釀製Pinot Gris的其中表表者，除了加州外，美國西北部的Oregon及Washington State都盛產Pinot Gris。

▲ Hahn, Pinot Gris, Monterey County, 2019（$197，Golden Gate Wine）：Elaine推介的這款Hahn，除了花香不俗外，平衡扎實，酸度也不錯，如果收結層次更多就好了。

Albarino：這又名Alvarinho的西班牙葡萄，亦常見於葡萄牙。這葡萄本身酸度高，可以造成輕淡的白酒，又或者充滿層次風味。除了清爽的特質，Albarino亦會有桃、柑橘及礦物風味伴隨。如果來自海岸的出品，就會有點鹹味點綴，令Albarino成為很適合配搭食物的白酒。

▲ Gallica, Albarino, Calaveras, 2018（$288，Kerry Wines）：來自高海拔的葡萄園，這款Gallica的出品，由於發酵時使用了木桶及不鏽鋼桶，因此更有內涵兼帶一點肉味，而部分酒液亦採用了乳酸發酵（Malolactic Fermentation）的方法，因此亦令Albarino的酸度變得柔和了。

Chenin Blanc：這在法國Loire區非常出名的白葡萄，酸度高之餘，還可以有許多不同的風格：甜與不甜，乾身白酒又或者氣泡酒，這都是由不同的釀酒方法衍生而成，如不鏽鋼桶、增加泡渣（Lees Contact）的時間等等。今時今日，加州種的Chenin Blanc的數量已經超越法國，但多數作混合酒之用。

▲ Bogle, Chenin Blanc, Clarksburg, 2019（$95，Wine Culture）：Bogle在加州釀酒已有50年歷史，現在已來到第六代。這Chenin Blanc屬於易飲的風格，有適中的酸度，果味豐富，有點像喝果汁的感覺。

Chardonnay：Chardonnay是全世界最出名也是最廣泛種植的白葡萄之一，其中一個原因是其產量大。除了法國布根地外，Chardonnay另一出名的產酒區，要數加州了。昔日加州的Chardonnay，由於許多都採用乳酸發酵的方法，因此有很重的牛油風味，但今天已「輕手」了許多，而不同的釀製方法，亦令Chardonnay有不同的面貌，如在木桶發酵陳年，便有呍呢嗱、煙熏、甜香料如肉桂、丁香等風味。泡渣時間長，又會有餅乾這特性，因此Chardonnay被稱作是Winemaker's Wine，因為釀酒師的影響比較大。

至於Chardonnay葡萄本身，是釀製出來的白酒的果味來源，如熱帶生果（香蕉、蜜瓜、菠蘿、番石榴）、核果（桃、杏桃）、柑橘及蘋果等。不同天氣也會影響其風味，如較熱的加州、澳洲及智利，便有較多的熱帶生果；溫帶如布根地南部及新西蘭，就較多核果；寒冷的產區如Chablis、香檳區及德國，就多青蘋果香氣。

▲ Trefethen, Estate Chardonnay, Oak Knoll District, Napa Valley, 2018（$298，Watson's Wine）：這使用了木桶及不鏽鋼桶釀製的Chardonnay，仍然很清新，原因在於不鏽鋼桶的使用，而木桶的陳年亦增加了其豐滿的感覺，酸度也高，出色之作。

同場加映：Rose的多樣性

介乎白與紅酒之間的Rose，一向是不少女士的至愛，Elaine Chukan-Brown說加州出品很多不同風格的Rose，以Cabernet做基調，又或者Shiraz或Mourvedre都有，而今次她就帶來兩款不同風格的Rose。

一款是來自加州中部的Paso Robles，大陸性氣候，天氣和暖，很適合種植Warm-climate的葡萄，如法國Rhone區的Grenache、Syrah及Mourvedre，即是我們簡稱的GSM。

▲ 這款DAOU Rose, Paso Robles, 2019，正是用95% Grenache，再加5% Sauvignon Blanc。雖然不是常見的葡萄組合，但芳香撲鼻，而且果味不錯，帶點乾身。（圖片：California Wine Institute）

另一款Rose則是肖似法國出產的Rose－－Schramsberg, Brut Rose, North Coast, 2017（$528，Golden Gate Wine）。Schramsberg本身是加州著名的酒莊，而這Rose採用的葡萄是法國香檳區常用的Pinot Noir（72%）及Chardonnay（28%）。

▲ 如果說DAOU比較含蓄、內歛，這Schramsberg的出品就澎湃剛強得多，酸度較為明顯，而且有著香檳的影子。因此選DAOU還是Schramsberg，就視乎個人的喜好。

Info

Golden Gate Wine，2891 8181

Kerry Wines，2169 7700

Wine Culture，2810 1186

Watson's Wine，2606 8828