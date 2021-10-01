【熱門劇集】Netflix韓劇《魷魚遊戲》全球熱爆 傳統遊戲包裝社會底層者的生存掙扎

▲ Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》成為近日熱話，以韓國傳統遊戲包裝血腥的生存遊戲。

這兩個星期最熱門的影視話題，必屬Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》。中秋假期前上架，短短兩、三天即登港台排行榜首名，不足一個星期便衝上全球熱門第二名，甚至破紀錄成為首度登上美國冠軍的韓劇，在網上成為熱話。爆紅原因不外乎劇集的話題性類型，以及韓國導演擅長的人性刻劃。

這套由韓國影帝級明星主演的《魷魚遊戲》，幕後陣營同樣強大，由韓國賣座兼引起社會熱議的電影《熔爐》導演黃東赫執導及編劇，更由最年輕的青龍獎得主演員李政宰、朴海秀、鄭浩妍、魏河俊主演。

▲ 劇情講述456名負債纍纍的玩家，受邀參加一場神祕遊戲，目標贏得456億韓圓（約3億港幣）的獎金。（電視劇照）

劇情講述456名負債纍纍的玩家，受邀參加一場神祕遊戲，這群陷入困境、亟需金錢的玩家甫踏上接他們的專車後，即被煙霧迷暈，醒來發現自己被關進一處秘密地點，挑戰各種遊戲，目標贏得456億韓圓（約3億港幣）的獎金。而每種遊戲均是韓國人小時候會玩的傳統遊戲，如「一二三，木頭人」、「拔河」、「椪糖」等。

韓國兒童傳統遊戲

這一次，成年人玩兒時傳統遊戲，不為懷舊，而是為了贏巨獎。然而一旦輸掉，代價卻是死亡。事實上，劇名的「魷魚遊戲」，乃源自韓國1980年代的兒童遊戲。大家在地上畫出魷魚形狀的圖案，彼此組隊，只要把其他孩子推出魷魚圈圈外，就能獲勝，是一項單純比拼力量的遊戲。劇集的暴力和血腥定位，從劇名就可窺見。

▲ 第一個登場的遊戲為「一二三木頭人」，當中的道具巨型娃娃令人不寒而慄。（電視劇照）

全劇共9集，除第八集外，每集約1小時左右，節奏明快沒有拖沓，對於喜愛一氣呵成追劇的人來說更有吸引力。能夠成為話題，劇集自然有其可觀性，以暴力、血腥包裝的生存遊戲，向來特別容易成為焦點，但是否能成為人人讚好的劇集，則要看當中的細節了。

《魷魚遊戲》一登場就被網友指充滿「似曾相識」的感覺，與早前大熱的日劇《今際之國的有栖》十分相近，同樣大玩一輸即死的生存遊戲。比起《今際》，《魷魚》的遊戲明顯簡單，因為是兒時遊戲，並不燒腦，大多是比運氣或是體力。大多數遊戲如「一二三木頭人」、「拔河」亦無分國家，是大多數人都了解的遊戲，只有「椪糖」算得上是韓國特有。

▲ 「椪糖」為當中最具韓國特色的遊戲，近日更在網上成為「潛力圖」而爆紅。（電視劇照）

第一集的血腥鏡頭已不少，先聲奪人，不過畫面算得上溫和，大多都只有一下中頭或要害的槍傷，即使有噴血也未到令人不敢直視的地步。不似相近題材電視劇喜表現各種恐怖死法，《魷魚》的重點只在令人感受玩輸即斃命的恐怖。事實上，劇集似乎特意用簡單的設定，去凸顯角色的動機和人性。

參賽者均自願參加

這劇與其他生存遊戲類作品最大不同之處，是參賽者均是自願而非被迫參加。而最令人感到諷刺的是，遊戲之初，玩家只以為勝出即可獲獎金，卻並不知道輸了會丟掉性命。但當他們選擇重新回到遊戲時，卻是清楚知道會死的代價而決定參加。因為參加者認為，與其在負債纍纍的「地獄」中掙扎求存，倒不如在這場遊戲中搏一次，即使會賠上性命。

▲ 劇集中的美學設計令人印象深刻，色彩和布置充滿童趣又帶童話感，對比反差感強烈。（電視劇照）

韓國電影、劇集擅長在衝擊觀眾視覺感官的同時，滲入對於人性的刻劃，這次《魷魚》亦不例外。主角成奇勳是沉迷賭博的「啃老族」，連前妻的贍養費也付不出，更無力支付年邁母親的醫藥費；他的兒時玩伴曹尚佑名校畢業，卻因挪用公款身負巨債。除了兩位主角，還有從小在困苦中成長的脫北者、被歧視的非法外籍移工、患有腦瘤的70歲長者、陷入醫療糾紛的醫生、失去生命意義的少女等。這些在社會底層掙扎生存的人們，構成這一套殘酷又寫實的生存遊戲。