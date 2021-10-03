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【ESG】減廢意識增刺激需求　環保餐具商疫下生意額增逾7成　

19:00 2021/10/03

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【ESG】減廢意識增刺激需求　環保餐具商疫下生意額增逾7成　

疫情下不少餐廳轉型開拓外賣生意，但港人環保意識提升，愈來愈多人關注外賣餐具對環境帶來的影響。加上港府有意管制即棄膠餐具，將刺激環保餐具的需求。有環保餐具供應商指，自疫情爆發後，生意額已增加7至8成；甚至連大型餐飲集團，亦望建立品牌形象，而採購環保餐具。

除了港人環保意識提升外，港府早前亦提出「管制即棄膠餐具計劃」，有望全面禁用即棄膠餐具，早前亦諮詢公眾有關方案。減塑、源頭減廢的浪潮勢不可擋，帶動環保餐具的需求。

【發展再生能源大勢所趨 能源轉型基金1年回報高達63%：按此

餐飲集團迎合環保趨勢  建立品牌形象

餐盒、飲管等環保餐具供應商「師兄供應」，其營運總監葉柏麟透露，自疫情爆發而來，其生意額急增7至8成，客戶增加了20個左右。大部分客戶亦是西餐廳及咖啡店，因為他們的經營模式與薄利多銷的茶餐廳不同，加上有外國食客，亦較理解環保概念，亦更客易接受紙飲管以外的環保餐具。

環保技術日漸成熟，除了較普遍的紙飲管外，甘蔗渣、咖啡渣飲管亦是新興的選擇之一。主打此類型台灣製造環保餐具的Queentiff，現時有20至30個餐廳客戶，部分更是經營連鎖店的餐飲集團，每月收入達6位數字。其執行長黃景培亦指，近年香港愈來愈多新開的咖啡店，不時亦會有咖啡店主動接洽，因他們計劃創業時，大部分已把使用環保餐具的成本一併考慮。相比起現有餐廳，需要由傳統餐具轉至環保餐具，新開業餐廳的意慾會更大。

【扔垃圾按袋收費？一文解答垃圾徵費常見問題：按此

同時，黃景培又認為大型集團較着重形象，採購時更傾向考慮品牌及產品的概念。同時亦有預算進行相關推廣，故大集團較少考慮環保餐具的價格。然而，毋庸置疑的是，大部分本地餐廳轉用各類環保餐具時，最大的考慮因素必定是價錢。以甘蔗渣飲管為例，其價格可與塑膠飲管相距3至5倍。

作者：葉泳珊

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：環保餐具商 疫下生意額增逾7成

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欄名 : 綠色投資

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