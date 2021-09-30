▲ 中移動破格入你間房！ 「光纖入房」有幾爽？

香港的寬頻服務話差唔差，話好亦不算太好。不過現在由兩大本地電訊公司主導的市場格局，令整個市場進入了超穩定的狀況。

服務供應商間中只會推出一些推廣活動來催谷上客，但在技術層面而言，自從數年前有電訊商推出了4x1000Mbps的光纖入屋寬頻後，便似乎沒有再進一步，最多只是在Wi-Fi制式上的升級，以及為家庭住戶提供可覆蓋全屋的Wi-Fi方案來吸引客戶。

中國移動香港夥華為推Fiber to the room

不過，這樣的悶局日前已被中國移動香港打破了，沒錯，是中國移動香港。

這家全球最大的流動網絡商，過去數年一直默默地進軍家居寬頻服市場，透過自家及其他電訊商的網絡，為客戶提供服務，自建網絡更覆蓋了116萬戶家庭。

今次中移動便與華為合作，將早在中國內地推出的Fiber to the room的全光Wi-Fi技術方案引進香港，使中移動成為香港首家推出這個技術的電訊商。

憑著華為在香港家居寬頻市場的壟斷優勢，相信其他電訊商也會陸續跟隨中移動的步伐。

光纖入屋服務弱點

現時香港主流的光纖入屋服務，是由電訊商的機樓拉一條光纖線路至用戶家中的寬頻modem，這一段便是光纖入屋了。

之後不論你是透過插Cat 5e線由modem接駁電腦，還是接駁Wi-Fi 路由器，這樣的接駁已不是光纖連線。因此在家中用戶所享受到的所謂光纖寬頻，其實也是打了折扣的。

以薑餅人家中為例，雖然是使用1000Mbps的寬頻，但實際上下載速度只有800Mbps左右，這是否名不符實呢？

更何況由於受制於光纖入屋後modem的擺放位置，不少家庭通常只能在客廳擺放一部Wi-Fi路由器，將訊號供全屋使用，可以想像睡房的連線在穿越門及牆，網絡訊號必然十分微弱。

當然，以目前的應用來說，800Mbps對全家多人同時上網睇片工作及打機而言，都應該可以應付得來，不會有太大的延遲。但隨著日後的媒體解像度越來越高，這便未必可以應付得來了。

全光Wi-Fi技術解決屋內寬頻速度不足問題

因此，華為的全光Wi-Fi技術，便是要解決屋內寬頻速度不足的問題了。

這個方案最大的改進是，網絡全部由光纖連接，不經Cat 5e線。 透過modem的分線器，可以直接把光纖線拉到全屋任何房間。

用家只需在房間接駁適配的Wi-Fi路由器，便可以在房間獨享1000Mbps的連線。

據資料顯示，用戶在家中安裝了主modem後， 可以再拉16條光纖線出來，每條光纖線可接駁一個專用Wi-Fi路由器。

明線鋪光纖成裝修難題

然而，對現已入伙的民居而言，這項技術最大的問題是入房的光纖都要經明線來鋪設，除非安裝師傅很有心機為用家走牆角及天花把光纖拉入房，否則用戶家中將會被光纖線包圍了。

薑餅人認為，這項技術最好在尚未入伙或正規劃中的住宅項目安裝，住戶入伙後只須申請服務，取得專用modem和路由器便可立即啟動服務。

中移動表明新服務將收取用戶安裝費及設備費，安裝需時半天左右，而日後使用這項服務的月費與目前的1000Mbps服務一樣，十分吸引。就算不拉線入房，試一下其貨真價實的光纖Wi-Fi也是值得呢。