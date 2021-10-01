lululemon進軍男士便服市場　快乾面料ABC pant領軍打頭陣

今天大家要談運動品牌班霸，以往都離不開nike和adidas兩個龍頭大哥，但隨著新世紀降臨，lululemon近年就成了大家口中的黑馬。

▲ lululemon並不再單只是推出運動服，最新的ABC pant於款式上應用來自牛仔褲的5袋款式，擺明車馬專攻便服市場，有多種顏色選擇。（$1,180/圖片品牌提供）

▲ lululemon並不再單只是推出運動服，最新的ABC pant於款式上應用來自牛仔褲的5袋款式，擺明車馬專攻便服市場，有多種顏色選擇。（$1,180/圖片品牌提供）

品牌早期以推出瑜伽服裝而廣為人認識，筆者就聽到身旁不少友人都異口同聲地說，要買質地更好更舒適的運動服，都寧願多花少少錢去購買lululemon的出品，最好的例子是大家可不要忘記東京奧運期間，羽毛球選手伍家朗因為得不到服裝贊助，自行選擇了品牌的一件黑色運動衫作賽呢﹗

▲ 說到tee的排汗性，專業運動員伍家朗心水最清，這一件Fast & Speed Spray tee就做到極快排汗。（$580/圖片品牌提供）

▲ 另一款專為跑步而設的男裝Surge Short 6" lined bold lines短褲，顏色不再是來得一成不變的黑和灰。（$580/圖片品牌提供）

▲ lululemon生產瑜伽墊亦花心思過人，這一張名為Take Form的3D瑜伽墊，透過視角和觸感的感官提示，大大提升運動員的專注度。分布墊上的3D水滴下形記號經過測試，啟發自潮汐海浪，而瑜伽墊的紋路設計提升抓地力和穩定性。（$1,080/圖片品牌提供）

▲ Take Form瑜伽墊以純天然和來自FSC（森林管理委員會）認證的可持續橡膠物料製造。（圖片品牌提供）

的確，今天的lululemon氣勢如虹，單是截至於8月1日的3個月內，品牌的銷售額比同期大漲61%至14.51億美元，全球的專門店更增至534間。與此同時，品牌更肩負起環保責任，將資金投資於一間可持續材料的Genomatica製造公司，共同合作開發一種植物性的尼龍，希望它能於未來取代傳統運動員所穿的尼龍衣物。

而最近又有新動作推出名為「FEEL」企劃，從當中專為男士而設的ABC pant應用了抗皺透氣的快乾Warpstreme面料和耐磨的Utilit縫製，加上合乎人體功學的立體剪裁，此舉擺明車馬可見lululemon未來的路線將會更趨於便服化，不知道大家準備好有一天full set穿上lululemon的服裝上街沒有？

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