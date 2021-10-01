lululemon進軍男士便服市場　快乾面料ABC pant領軍打頭陣

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今天大家要談運動品牌班霸，以往都離不開nike和adidas兩個龍頭大哥，但隨著新世紀降臨，lululemon近年就成了大家口中的黑馬。
品牌早期以推出瑜伽服裝而廣為人認識，筆者就聽到身旁不少友人都異口同聲地說，要買質地更好更舒適的運動服，都寧願多花少少錢去購買lululemon的出品，最好的例子是大家可不要忘記東京奧運期間，羽毛球選手伍家朗因為得不到服裝贊助，自行選擇了品牌的一件黑色運動衫作賽呢﹗
的確，今天的lululemon氣勢如虹，單是截至於8月1日的3個月內，品牌的銷售額比同期大漲61%至14.51億美元，全球的專門店更增至534間。與此同時，品牌更肩負起環保責任，將資金投資於一間可持續材料的Genomatica製造公司，共同合作開發一種植物性的尼龍，希望它能於未來取代傳統運動員所穿的尼龍衣物。
而最近又有新動作推出名為「FEEL」企劃，從當中專為男士而設的ABC pant應用了抗皺透氣的快乾Warpstreme面料和耐磨的Utilit縫製，加上合乎人體功學的立體剪裁，此舉擺明車馬可見lululemon未來的路線將會更趨於便服化，不知道大家準備好有一天full set穿上lululemon的服裝上街沒有？
產品查詢：2324 0811
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌