▲ 【理財個案】50歲買股債收息 憂恒大債務危機發酵 計劃退休應如何分散風險？

讀者李小姐50歲，主要想以股市及債券收息來作退休，但近日股市動盪，不單股票資產下降，連債券亦有違約的傳聞，令晚上休息也憂心忡忡，睡不安寧。在這個情況下，如何可以平衡風險和回報？又有甚麼建議？

近期亦有恒大 （03333） 資不抵債的消息頻頻傳出，這無疑是對未來經濟和發展有着非常大的危機性。而當中恒大集團資不抵債更被比如為中國版雷曼債券事件，市場都怕恒大債券的資不抵債會連鎖式令其他債券也變成資不抵債。因此，市場對其之負面性亦令到股票市場作出很大回調。

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儲蓄保險回報有保證

在一個又一個的黑天鵝發生時，市場的不確定性在短期內都難以消除。就李小姐的個案而言，其實李小姐更需要擴大自己資產管理類別，常言道「別把雞蛋放在同個籃子裏」，在這個不確定性極高的環境下，她可以用這一次機會分散自己投資的風險。特別是李小姐用作退休之用，更穩定的投資工具更是必須的。如果李小姐仍然想在相對高回報的股市和債券市場收息，就可以用一些穩定保證的投資工具作為安全網。這樣就可以更加安心。

相比起現時沒有很多回報的定存，坊間有不少保險公司也有對出短期儲蓄保險，而保單年期約3至5年，稍長於銀行定存，但投保人可以於幾年內，鎖定一個較高的穩定回報率，對於保證回報的替代品，仍具有一定的吸引力。而當中更有一些回報可以保證回報接近3%，隨着各國無限QE，息率每況愈下，這是相當吸引而且買少見少。

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購買年金準備為退休

當然，在購買保證回報產品時，長期的產品亦是不錯的安全網。對於儲蓄目的是退休的投資者來說，早年政府主推的年金其中一個很好的選擇。年金不但可以用作扣減稅務的作用（就是把本身應繳交的稅項變成自己儲蓄的一部分），同時也可以有不錯的保證回報，再者，有一些年金更可以一直派錢直到去世時間，這可是有一個很好的安全網。在不用擔心自己基本生活費下，去作出風險更高的投資就更放心。

不過，要注意一點，不同保險公司的保證產品會有所不同。另外，保險公司不同的限制，如只可以認購限量金額，客戶也應注意這些情況，最好先尋求自己的理財顧問建議再作決定。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：股市太過波動 分散投資為上】

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