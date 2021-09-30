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【財務自由】40歲前實現財務自由！　3名過來人分享提早退休心得

退休規劃 17:47 2021/09/30

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【財務自由】40歲前實現財務自由！　3名過來人分享提早退休心得

提前退休是不少人的夢想，要在40歲或更早前退休，有何方法？外媒《Business Insider》就整合了3名在40歲前實現財務自由的人，對於提早退休最大心得。

1. 別放棄錢滾錢投資機會

在37歲退休後，Chris Reining決定不再專注於儲蓄，而是想辦法錢滾錢。他認為，雖然擁有大量現金可帶來安全感，但更好的是方法是，假設將資金投資於平均年回報率約為10%的股票市場，那麼25,000美元（約19.4萬港元）的資金，30年後就有機會可增長至約40萬美元（約311萬港元）。

他認為，若為了安全感而損失375,000美元（約292萬港元）的潛在回報，年輕退休人士或要為此付出巨大的代價。

【月薪1.6萬元滾出千萬身家 龔成分享財務自由致富秘方（一按即睇）：按此

2. 發展副業增加被動收入

專欄作家JP Livingston於28歲退休，離開從事了7年的企業財務工作。但她認為，實現財務自由後不一定要放棄工作賺錢的機會，可透過發展創業，增加退休後的收入。她現時專注撰寫博客文章，並最終從中獲得了豐厚的回報。

她分享指，博客已成為一種被動收入，在開始寫博客的第一年，她每周只花了5個小時，但就賺了62,326美元（約48.5萬港元）的年收入。她認為，有了這筆收入，讓她的生活有更多的靈活性，更能夠獲得高於平均水平的退休收入。

【想實現財務自由？ 龔成教你增加被動收入（一按即睇）：按此

3. 與伴侶制定共同計劃

提前退休博客作家Brandon表示，他在計劃提前退休時，先與妻子進行討論。雖然他的妻子並沒有同樣的目標，但透過對話，他們找到實現共同目標的方法。

Brandon的妻子Jill表示，對於提前退休，他們兩夫婦有共識，為想完成的目標制定先後次序，包括花時間與朋友和家人共度時光、旅行、做義工服務等。雖然她因為熱愛工作而繼續工作，而Brandon則選擇於34歲提早退休，但因為兩夫婦已共識，所以二人才可以根據個人意願，享受想過的生活，讓Brandon有實現提早退休的可能。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 退休規劃

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