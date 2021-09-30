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【5000元消費券】華懋旗下7大商場推消費券大抽獎　消費贏日產汽車／遊艇一日遊／維港之旅

精明消費 17:58 2021/09/30

分享：

10月1日就收到第二期電子消費券！只要於10月1日至11月14日期間，於華懋集團旗下7大商場消費購物，以指定四個電子消費平台單一消費滿100元或以上，即可參加消費大抽獎，頭獎幸運兒將獲得逾22萬元的「日產e-POWER新世代汽車」乙部，其他獎品包括尊貴遊艇一日遊、專屬維港空中體驗等，總值超過35萬元。

【迎接10月1日第二期消費券發放 新地12大商場推消費賞上賞第二擊：按此

參與活動商場 荃灣如心廣場一期及二期、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、沙田好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心
指定消費日期 10月1日至11月14日期間合資格消費
指定電子消費平台 八達通、支付寶、微信支付及Tap & Go
合資格參與人士 參加者須持有有效香港居民身份證，並於今年11月14日或之前已年滿18歲
活動詳情 大抽獎將於10月1日上午9時正開放登記，參加者須持有有效香港居民身份證，並於11月14日或之前已年滿18歲。參加者必須透過大抽獎網站進行登記，並於11月19日晚上11時59分完成大抽獎登記。
大抽獎結果公布日期 結果將於今年12月8日在如心廣場官方網頁公布。所有得獎者亦會於今年12月17日或之前，以登記時提供的電郵地址及電話獲個別通知。

■消費大抽獎獎品一覽■

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責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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