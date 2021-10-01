【第二期消費券優惠】美麗華集團10月1日限時快搶　酒店客房買一送一　米芝蓮食府套餐低至58折

▲ 【5000元消費券】美麗華集團10月1日限時快搶 酒店客房買一送一 米芝蓮食府套餐低至58折

美麗華集團為響應第二期電子消費券派發，將聯合旗下商場、酒店、餐飲及旅遊推出第二階段「MIRA消費券多重賞」，精選多項獨家優惠及加推更多折扣獎賞。由10月1日至12月31日，顧客以指定電子消費模式Alipay HK、WeChat Pay HK、八達通或Tap & Go「拍住賞」於Mira Place、The Mira Hong Kong、Mira Dining多間中西食府及美麗華旅遊消費即可享多重優惠。

城景客房買一送一

由10月1日上午10時開始，Mira eShop網上商店將舉行一連7天的限時快閃優惠。只需先於eShop購買入住券，便可於11月1日至12月16日期間，與家人摰愛以998元超抵價入住兩晚The Mira Hong Kong的城景客房（可於周日至周三期間連續兩天入住）！

另外，亦可以低至75折入住特色Mira套房100，並享用WHISK Omakase美饌晚宴及Yamm早餐，折後只需3,760元起！還可以低至57折（720元起）入住城景客房一晚連早餐，放鬆心情。

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折扣歎米芝蓮食府

米芝蓮推介翠亨邨今次加推全新58折翠亨邨焗釀響螺及海鮮佳餚6人餐（2,500元/6位），人均400元食六道菜響螺大餐！另有64折京式片皮鴨四人套餐（1,168元/4位），市民亦可以7折優惠價購買翠亨邨100元現金券，並能於10月2日至11月30日期間星期一至四（公眾假期除外）晚市使用（只限主餐牌）。

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商場現金券回贈

為響應第二期電子消費券派發，Mira Place商場將於10月3日、10日及17日一連3個星期天推出「好玩好賞星期天」，送出最高200%現金券回贈獎賞！顧客以指定電子消費模式於任何商戶消費滿500元，即送價值700至1,000元的限定商場及商戶禮券組合，回贈獎賞每星期加碼遞增，最高可達200%！

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詳情可瀏覽商場專頁。

若想知更多有關第二期消費券的詳情，請留意5000元消費券懶人包！

作者、責任編輯：梁靜詩

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【原文：美麗華集團 10月1日限時快搶優惠多】