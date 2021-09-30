【第二期消費券優惠】Trip.com一連10日推Staycation優惠　預訂酒店贏iPhone 13／海洋公園門票

為配合政府於10月1日發放第二期消費券，Trip.com由10月1日起至10月10日推出Super Sale激賞。 如果想Staycation就要留意，Trip.com推出「買1送1」優惠券及酒店1晚住宿套票5折優惠，明日率先完成酒店預訂，即有機會贏取iPhone13、海洋公園成人電子門票。

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「買1送1」優惠券

於活動頁面訂購兩晚或以上酒店的用戶，即有機會於10月1日下午2時、4時、6時，及8時參與四次「買1送1」的優惠券競搶。優惠有限，先到先得，獲取優惠券的用戶需於領券後24小時內使用，該優惠券適用於Trip.com平台上所有香港酒店（不局限於是次活動精選酒店），優惠最多可減1,200元。用戶競搶成功後，頁面將顯示限時優惠券領取框，領取成功後亦有相關提示。

贏iPhone13及海洋公園門票獎品

10月1日上午10時起，頭11位在Trip.com完成酒店預訂，即可免費獲得iPhone13或海洋公園門票，預訂時間以完成付款之系統時間為準。得獎名單將於10月2日上午10時在相同的活動頁面公布。

第1位：一部粉紅色iPhone13（128G）

第2至6位：1張香港海洋公園成人電子門票（10月31日前有效）

第7至11位：1張海洋公園水上樂園成人電子門票（11月21日前有效）

低至5折的酒店優惠

在同一推廣期內，Trip.com更推出酒店1晚住宿套票5折優惠，參與之酒店包括WM酒店、愉景灣酒店、港麗酒店、四季酒店、瑰麗酒店、馬哥孛羅香港酒店、逸東酒店及帝苑酒店等。

若想知更多有關第二期消費券的詳情，請留意5000元消費券懶人包！

責任編輯：曹佩鈞

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