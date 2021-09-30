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【大灣區】廣東發布試行辧法徵求意見稿 　港澳律師可在大灣區執業

個人增值 17:26 2021/09/30

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廣東省司法廳於在日前（28日）發布《廣東省司法廳關於香港法律執業者和澳門執業律師在粵港澳大灣區內地九市執業管理試行辦法（徵求意見稿）》，向社會廣泛徵求意見，期限截至10月13日。

當中明確提到，粵港澳大灣區律師在法定的業務範圍內執業，與內地律師享有相同的權利，履行相同的義務。粵港澳大灣區律師在執業中，依法享有調查權、閱卷權等權利，在庭審過程中依法行使代理權，發表代理意見受法律保護。

【廣州致力促進大灣區仲裁融合發展　南沙7名港澳仲裁員獲續聘：按此

香港法律執業者和澳門執業律師通過粵港澳大灣區律師執業考試，由廣東省律師協會集中培訓並考核合格後，經廣東省司法廳批准取得律師執業證書（粵港澳大灣區），在粵港澳大灣區內地九市執業。

取得律師執業證書（粵港澳大灣區）人員，只能受聘於粵港澳大灣區內地九市的一家內地律師事務所或者粵港澳大灣區內地九市的香港、澳門與內地合夥聯營律師事務所，不得受聘於外國律師事務所駐華代表機構或者香港、澳門律師事務所駐內地代表機構。

香港法律執業者和澳門執業律師申請在粵港澳大灣區內地九市執業，應當向擬聘其執業的律師事務所住所地的地級以上市司法局提出申請，受理申請的地級以上市司法局應當自決定受理之日起20日內完成對申請材料的審查。

【交行拓跨境理財通業務　4特點助灣區發展：按此

在業務範圍上，《試行辦法》規定，粵港澳大灣區律師可以在粵港澳大灣區內地九市內，辦理適用內地法律的部分民商事訴訟案件。訴訟案件為位於粵港澳大灣區內地九市的高級、中級、基層人民法院和有關專門人民法院受理的民商事案件，案件範圍參照取得國家統一法律職業資格並獲得內地律師執業證書的港澳居民可以在內地人民法院代理的民事案件範圍執行。

 

責任編輯：鄭樂怡

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