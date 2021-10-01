【財金投資名家講座】樓市調控措施不斷　施永青分析大灣區物業是否值得投資（一按即睇）

中國樓市調控政策密集推出，多地樓市成交放緩，市場明顯較之前降溫。隨着粵港澳大灣區發展，現時投資大灣區物業是否仍是好選擇？在環球樓市升溫的情況下，會否有泡沫爆破的機會？中原地產創辦人施永青為你逐一分析。

料樓市泡沫爆破機會不大

根據萊坊2021年第一季《全球樓價指數》，全球56個國家及地區當中，55個樓價按年上漲，截至今年3月，全球平均樓價按年上升7.3%。《彭博經濟》的數據顯示，在低利率環境下，新西蘭、加拿大和瑞典的樓市泡沫，在全球最為嚴重。全球樓價急升，施永青認為，與各大央行的貨幣政策有很大關係，雖然樓市有泡沫，但他認為出現大爆破的機會不大。他解釋指，以美國為例，現時聯儲局買入大量美國國庫債券及按揭抵押證券，均有助支撐樓市。他相信，各地政府不會讓樓市爆破的危機發生，樓市或會調整，但不會出現爆破。

調控措施下 中國樓市明顯調整

隨着中央加強調控內地樓市，一手樓及二手樓價出現明顯調整跡象。施永青指，樓市調控措施下，小買家難申請銀行按揭買入二手樓，部分地區的二手樓放盤更設有指導價，以控制樓價走勢。他認為，中央調控樓市的取態很明確，不想太多資金流入樓市。他又指，個別城市如深圳、上海等因之前的升幅較大，，在調控出台後，跌幅也較其他城市大。他預計，內地整體樓價將拾級而下，避免恐慌性拋售。

投資大灣區物業具風險

隨着粵港澳大灣區發展，不少港人或會到內地城市發展，甚至享受退休生活。不過，施永青認為，在調控措施下，投資大灣區物業具有相當的風險，又認為中央不會推出優惠措施吸引港人到內地城市置業，籲投資者買大灣區物業要留意風險。

0：05 - 2：00 疫下環球樓市爆升 會否有泡沫爆破風險？ 2：05 - 4：15 調控措施下 中國樓市前景如何？ 4：18 - 6：05 大灣區物業是否仍值得投資？

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【施永青講座第一集：樓市破頂後點走？ 施永青分析第四季樓市：按此】

【施永青講座第二集：寫字樓、商舖何時見底？ 施永青分析投資車位風險及機遇：按此】

【施永青講座第三集：加息、移民潮會否致樓市爆破？ 施永青分析利淡樓市因素：按此】

【施永青講座第四集：樓市屢破頂 施永青分析何時是首置、換樓時機：按此】

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