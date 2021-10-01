【職場調查】Work-life balance更重要？　打工仔寧棄加薪10%　首選混合辦公

靈活辦公空間供應商IWG最近在英國進行研究，發現相比起傳統的辦公模式，有72%上班族更喜歡混合工作模式，更寧願放棄加薪10%亦要混合工作模式。甚至有受訪者表示，若該企業未能提供混合工作模式，則不會應徵該職位。

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自新冠疫情爆發以來，不少企業員工開始長期居家工作，亦證明工作效率不輸以往的傳統工作模式。此亦令員工更希望在疫情過後，繼續採用混合工作模式，保留生活及工作平衡、有更大彈性的好處。

疫後新常態 須提供互信模式

據IWG公布結果顯示，25至34歲的受訪者當中，甚至有多達逾6成受訪者表示，若該企業未能提供混合工作模式，則不會考慮應徵。另一邊廂，若該職位可提供靈活的工作方式，有83%的受訪者認為更有可能應徵。

研究結果反映疫情大流行後，如何令員工對辦公模式及地點的態度有所影響。IWG認為，在新的職場世界中，企業若希望聘用優秀人才，必須為員工提供一種以互信、個人責任及效率為基礎的工作模式，並非捆綁員工在辦公室工作指定時數。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：英調查：寧棄加薪10% 打工仔亦要混合辦公（收費文章）】

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