【理財Star Talk】ViuTV混血主持可宜做天然護膚品　全香港製造甘願做白老鼠

ViuTV中英混血兒主持可宜，在疫市下斥6位數字於網上經營護膚品生意，主打本地生產的純天然護膚產品，不但會親身做「白老鼠」，更提供「量膚訂製」服務，依照每個人肌膚需求，製作出最適合自己的護膚品。

在疫市下與好友創立護膚品牌「Purespot」，以網店形式營運，打正旗號以純天然、安全低敏、無毒的「Clean Beauty」（潔淨美容）和「Made in Hong Kong」（香港製造）為賣點。產品的成分完全向外公開，箇中的原因，是她對產品有信心。「現在，大家更着重健康和環保，開始會留意並了解一件產品成分說明，但是很多人都覺得外國貨檔次較高、較為吃香，但在我而言，香港製造也沒有不好的地方。」可宜說。創業遇上疫情，但正所謂「有危就有機」，既然與拍檔投資了6位數字，而且看準疫情下美容市場會引發新商機，於是今年着手設立網店，展望兩年內能夠回本，皆因目前商品的回購率極高。

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市集宣傳招新客

首次創業的可宜，與不少初嘗創業的人一樣凡事親力親為，她更由監工、試用、包裝設計和攤位助陣等都全不假手於人。然而，在創業過程中，她不下一次與朋友分享創業大計時遭受身邊好友大潑冷水，雖然灰心沮喪難免，但她依然不忘初衷堅持不懈地去實現夢想。

「朋友跟我說市場上有各式各樣的護膚品，別人為甚麼要選擇你呢？差不多的價錢，大可以買一綫歐美品牌，為甚麼要購買小眾品牌呢！這可能是善意的提醒，不過，我一定要試過才會死心，趁自己現在還有精力和時間，就即管嘗試一下。」可宜堅決地說。她不諱言自己市場營銷能力不足，所以目前客源只靠口碑傳播，若要突圍而出實在不容易。因此，最近她們開始不定期舉辦快閃店（pop up store）及參與市集擺檔，希望慢慢累積品牌知名度。

自做白老鼠

除了宣傳和參與市集擺檔外，更加不為人知的親力親為是她甚至充當「白老鼠」。「在每一件產品推出前，我都堅持身先士卒化身『白老鼠』，用上半年至一年時間配方調配與改良，決意要調配出最合適香港人的護膚產品。」

品牌護膚系列包括潔面、爽膚水、眼霜、精華和防曬等，由於以大量天然成分製造、沒有添加防腐劑，所以護膚品都是下單即製，並以小量生產以確保品質。她會循着意見就着單一個案進行研究，務求提供「量膚訂製」服務，配置出專屬個人的美肌方程式，以符合每位顧客的不同需求，由此可見，締造美肌背後的辛苦皆不為人知。

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查詢：www.purespot.com

（節錄）

作者：曾嘉善

責任編輯：何偉雄

【原文：電視主持可宜創天然護膚品牌 堅持香港製造甘願做白老鼠】

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