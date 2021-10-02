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【健康增值】點分麻疹及玫瑰疹？兒科醫生教8個徵狀分辨

個人增值 13:00 2021/10/02

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玫瑰疹與麻疹，同是嬰幼兒常會患上的傳染病，由於兩者病徵同是發燒和出疹，不少新手家長擔心未能及時分辨，延遲治療影響寶寶健康，特別是麻疹傳染性高，而且會出現嚴重併發症，危險性相對較高。其實麻疹與玫瑰疹的病徵確是近似，但仍可從下列各項區分，但若病情嚴重如高燒不退，寶寶神情呆滯、嚴重不適，家長便要及早求醫。

1.病源

  • 玫瑰疹：過濾性病毒感染，最常見是人類皰疹病毒第六型（HHV-6），及人類皰疹病毒第七型（HHV-7），主要透過飛沫傳播，病毒潛伏期為5至14天。
  • 麻疹：經由麻疹病毒感染，屬高傳染性，可由空氣傳播，透過咳嗽及打噴嚏及飛沫傳播。麻疹的潛伏期一般為7至18天，但可長達21天。

2.病徵

  • 玫瑰疹：初期沒有任何徵狀，但已具傳染性，之後會發燒，通常3至4日，最多可長達7至10日，發燒後便出疹，隨着紅疹退卻，傳播性相對降低。
  • 麻疹：初期有發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅等徵狀，個別病者口腔內會出現白點；病發後3至7天會出紅疹。

3.病者表現

  • 玫瑰疹：雖然會發高燒，但病者精神狀態不差，表現精靈有胃口。
  • 麻疹：病者一般較疲倦，表現忟憎，一臉倦容。

4.出疹位置

  • 玫瑰疹：主要長在胸口、背部，並擴散至四肢。
  • 麻疹：由面部及頸部逐漸向下擴散到身軀、腹股溝、大腿及小腿。

5.紅疹形狀

  • 玫瑰疹：呈現玫瑰紅色及凸起一點點。
  • 麻疹：皮疹較玫瑰疹更密，令身體通紅。

6.發燒情況

  • 玫瑰疹：一般病者發燒3至4日後便出疹，當出了疹後便開始退燒，身上皮疹亦會自然散去。
  • 麻疹：患者在發燒3至5日後出紅疹，但出疹後仍發燒，及出現不同併發症。

7.康復期

  • 玫瑰疹：由發病至康復，約一星期。
  • 麻疹：因應病者體質因人而異，及視乎病情嚴重性。一般7至10日。

8.併發症

  • 玫瑰疹：出現併發症及致命的風險較低。
  • 麻疹：出現嚴重併發症及致命的風險較高，可致肺炎及腦炎，嚴重個案會有生命危險。

（節錄）

【原文：8徵狀分辨麻疹與玫瑰疹（收費文章）】

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撰文 : 何蓉蓉 兒科專科醫生

欄名 : 知多啲

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