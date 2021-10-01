【健康增值】慢性炎症影響生活　8種常見食物助抗炎

炎症是身體對損傷和感染的自然反應。然而，慢性炎症可能受飲食、睡眠不足和高壓生活影響，也可能與超重、糖尿病、心臟病和癌症有關。患病要求醫，惟日常生活中原來不乏可對抗炎症的食物，知名健康網站Healthline羅列了加勒比海一帶常食用的食物，指配合整體生活習慣，可以對抗炎症。

1.可可和黑朱古力

黃烷醇是可可產品中發現的抗氧化劑，具有抗炎特性，可以保護血管健康，有可能降低患心臟病和中風的風險，且可改善運動表現，助體力恢復。此外，富含黃烷醇的可可和黑朱古力通過增加一氧化氮的產生，防止抗氧化對血管造成損害，抗氧化多由隨着年齡的增長和吸煙的人出現。黑朱古力中的可可含量愈高，它所含的黃烷醇和抗氧化特性就愈多，盡管它的口感會稍遜，因當可可的含量愈高，苦味會增加。

2針葉櫻桃

即西印度櫻桃（Malpighia Emarginata），它以高抗壞血酸（維他命C）著稱，一杯（98克）這種水果含有1,650毫克維他命C，是女性每日建議攝入量75毫克和男性每日90毫克的18-22倍。維他命C是通過減少體內自由基的數量來對抗炎症。此外，針葉櫻桃也富含其他抗炎化合物，如類胡蘿蔔素、多酚和黃酮類化合物，具有抗衰老特性。

3.薑

薑在整個加勒比海地區的熟食和熱飲中很常見，其主要活性成分6-薑酚，可改善與肥胖引起的炎症、類風濕性關節炎、衰老和神經認知疾病相關問題。研究表明，全薑萃取物或6-薑酚可以減少慢性肺部炎症，醫學界正埋首研究未來用作哮喘的治療方法。

4.青椒

含有具抗氧化和抗炎特性的植物化學化合物，包括類黃酮、槲皮素、生物鹼、類胡蘿蔔素和辣椒素。在動物研究中，辣椒素能減少了實驗鼠脂肪組織釋放的促炎化合物，以及緩減牠們腸道中的細胞損傷。科學家認為，要證實以上好處，放諸人類研究事在必行。

5.肉桂

肉桂以能降低血糖水平而聞名，有研究以高脂肪飲食的實驗鼠為對象，當牠們獲補充肉桂皮多酚萃取物後，脂肪組織炎症減少，胰島素抵抗獲改善。但在人體的臨床試驗中，在二型糖尿病患者身上，肉桂補充劑雖降低了膽固醇水平，但不一致地降低了炎症標誌物，所以相關課題仍需更多數據引證效果。

6.百香果

酸咪咪的百香果含有抗炎和抗氧化化合物，如黃酮類化合物、白皮杉醇和三萜類化合物，可降低血壓、膽固醇和高血糖水平。一項研究發現，來自百香果的白皮杉醇萃取物可改善超重男性的胰島素敏感性、血壓和心率。然而，它對中等體重的女性或超重的女性卻無同樣效果。百香果很酸，但可以生吃，也可以將其製成果汁或百香果果凍，這是夏威夷文化中的一種主食早餐。

7.薑黃素

薑黃素是薑黃中的活性化合物，為香料提供抗氧化和抗炎特性。具有抗炎健康益處，可保護大腦健康並對抗糖尿病、心臟病、腸病、關節炎、肥胖相關炎症和癌症。將薑黃素與胡椒鹼（黑胡椒中的活性成分）結合使用，可以增強身體對薑黃素的吸收。在加勒比海以及亞洲地區，薑黃通常被添加到用印度香料烹製的菜餚中，包括咖喱和孜然粉中。

8.洛神花

大家對洛神花印象可能是夏天時沖調飲品、製果醬，但它是傳統醫學的中流砥柱。至於西方醫學，從動物和人類研究皆發現，洛神花成分中的多酚、木槿酸及豐富花青素，可降低血壓和膽固醇，以及減輕體重、胰島素抗阻（糖尿病的前身）和產生炎症的物質。

作者、責任編輯：周美好

【原文：8種有助抗炎的食物（收費文章）】

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