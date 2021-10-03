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【健康增值】秋冬長跑旺季易運動創傷　跑傷復康必然要練力嗎？

個人增值 13:00 2021/10/03

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秋冬是港人長跑旺季，時值臨床亦頗易遇到患上髕韌帶傷患、髂脛束綜合症或腰痛等運動創傷求診者。若不幸受傷，一般人總易認為多練肌力便有助康復，作深蹲或跨步、練練四頭肌便可以，殊不知統計研究結果卻有些爭議……

臀中肌與蹠屈肌肌力不足是一向被認為與跑步傷患有關，故復康過程中尤其重視以上兩者的肌力訓練。近年曾有一份研究報告，針對以上見解，找來新傷、無傷及有兩年以上舊患者，發現新傷者情況並不似預期，臀部及足踝肌力並沒有減弱情況。研究結果似是要推翻肌力與受傷的因果關係，惟研究所限，新傷對象定義廣泛，包括近3個月至1年傷患者，亦不限於有否參與過阻力訓練，故結論仍不足推論肌力與受傷之間的反比關係。

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另一邊廂，有些下肢運動受傷卻明確與肌力不足有關，例如髕韌帶受傷，就與臀中肌及蹠屈肌無力有關。故此康復治療中要加入臀外展及蹠屈肌訓練，以減少膝前方韌帶負荷。

既然跑步下肢傷患非全然與肌力不足相關，因由多樣，而更關鍵的是在於運動過程中，下肢各關節及肌肉能否恰如其份完成各自動作。當中影響因素包括足弓過高過低、足踝舊患緊張、十字韌帶鬆弛失穩、髖及踝部肌力不足。由於個體差異，治療反觀應仔細檢查，更要觀察步姿跑姿，才能針對每人的不同，作相應治療建議。不能一概而言作套餐式的下肢肌力訓練，或只作基礎消腫止痛亦未嘗不可。

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還記得我在學院時，教授曾分享健康關節的三角形概念，意思是指正常關節功能包含神經系統控制、健全關節活動幅度及良好肌力狀態因素。傷後處理其實須全面考慮三者狀況，尋找背後受傷原因，才能避免運動創傷再次發生。下肢關節數十，這時便可看到受傷治療方案的無限可能性。

（節錄）

【原文：跑傷復康必然要練力嗎？

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撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

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