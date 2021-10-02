【好去處】亞洲首個ART TECH體驗展　5大展區體驗沉浸式的藝術世界

亞洲首個大型ART TECH體驗展Digital Art Fair Asia登陸香港，佔地2萬呎，特設5大主題藝術區，展出超過40位國際及本地藝術家的高科技藝術品。這是首個專注於新媒體藝術、NFT加密藝術和沉浸式藝術的大型實體藝術展覽，今次展覽將會利用「藝術科技」（Art Tech）的多個元素，以「實體」及「虛擬」互相穿插呈現，體驗沉浸式的藝術世界。

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展覽設有5大主題藝術區，以區塊鏈（Blockchain）、虛擬實境（Virtual Reality）、3D 立體光 雕（3D Projection Mapping）等先進科技，展示最炙手可熱的新媒體藝術。。

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5大必睇展區

「IMMERSE ZONE」展出土耳其多媒體藝術家Refik Anadol 360度沉浸式體驗的作品，從叢林到各式自然風光，也有加拿大當代藝術家Krista Kim以科幻感的調色打造現代家居空間。

「PIONEER ZONE」將展出澳洲新晉藝術家NFT攝影家Sean Foley，他住在香港，擅長捕捉這城的霓虹燈標誌，當中呈現混亂城市的孤獨時刻，其他如Tommy Fung的「超現實香港」系列更是必看。

「VIRTUAL REALITY ZONE」這個展區可說是一個虛擬實境美術館，由國際知名藝術收藏家Sylvain及Dominique Lévy夫婦於2005年首創，利用現場的頭戴式裝置中，進入宛如平行時空的藝術展，欣賞過百位藝術家的作品。

「INSPIRE ZONE」透過各種不同類型的研討會或講座，由多個領域的專家如藝術、金融和技術行業等等，分享對未來數碼技術藝術展的期盼與發展。

Digital Art Fair Asia 展期：9月30日至10月17日

公眾預展：10月3至17日

開放時間：10月3日11am-9pm；10月4日至7日11am-7pm；10月8日至9日11am-9pm

地址：中環皇后大道中59至65號泛海大廈

門票：標準票200元、學生票80元

網址

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作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

【原文：亞洲首個ART TECH體驗展 沉浸式藝術及5大展區開鑼（收費文章）】

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