  • 31°C
香港時間 : 2021930日 (週四) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】KKday優惠多重賞　1折訂宜必思海景Staycation　Spa體驗買一送一

精明消費 17:45 2021/09/30

分享：

第二輪消費券將於明天（10月1日）派發，7月4日至17日已完成消費券申請的市民，如使用支付寶香港、Tap & Go及WeChat Pay HK登記可領取3000元消費券，八達通使用者則領取2000元。

網購平台KKday與多家酒店及商戶推出「消費券優惠多重賞」，每天中午12點限量搶購各種本地吃喝玩樂優惠，包括1折住酒店Staycation、Spa套票買一送一、鮑魚餐買一送一等，優惠天天不同。另外以八達通、AlipayHK或Tap & Go消費可取得折扣優惠碼，記得好好利用！

優惠一：3大支付平台優惠碼

以八達通、AlipayHK或Tap & Go消費，可使用消費劵優惠碼享各種折扣及現金優惠。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

優惠二：驚喜限量搶

一連四日，每日中午12點準時搶購限量優惠，名額有限，售完即止。

    點擊圖片放大
    +2

優惠三：消費券優惠多重賞

搶不到最抵的限量優惠？不怕，可用優惠價購買！

    點擊圖片放大
    +3
    +2

優惠四：消費愈多，賺更多KKday Points

累積消費愈多，可賺取更多KKday Points獎賞，多買多送！每位會員最多可額外累積賺取5,000 KKday Points（價值200元）

  • 累積消費滿2,000元，送800 KKday Points（價值32元）
  • 累積消費滿3,000元，送1000 KKday Points（價值40元）
  • 累積消費滿4,000元，送1500 KKday Points（價值60元）
  • 累積消費滿5,000元，送2000 KKday Points（價值80元）
  • 累積消費滿6,000元，送2500 KKday Points（價值100元）

若想知更多有關消費券的詳情，請留意5000元消費券懶人包

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

把握ESG投資機遇，立即免費下載《香港經濟日報》App掌握

 

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【5000元消費券】AEON邁向35周年慶大激賞　床褥4折／電動跑步機半價／$30／3件產品
今日
【5000元消費券】AEON邁向35周年慶大激賞　床褥4折／電動跑步機半價／$30／3件產品
【5000元消費券】10月1日拎第2期消費券！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法
今日
【5000元消費券】10月1日拎第2期消費券！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法
【5000元消費券】Trip.com一連10日推Staycation優惠　預訂酒店贏iPhone 13／海洋公園門票
今日
【5000元消費券】Trip.com一連10日推Staycation優惠　預訂酒店贏iPhone 13／海洋公園門票
【5000元消費券】華懋旗下7大商場推消費券大抽獎　消費贏日產汽車／遊艇一日遊／維港之旅
今日
【5000元消費券】華懋旗下7大商場推消費券大抽獎　消費贏日產汽車／遊艇一日遊／維港之旅
【交通津貼】樂悠咭10月1日起接受1959年出生人士申請　10月尾截止
今日
【交通津貼】樂悠咭10月1日起接受1959年出生人士申請　10月尾截止
網購平台 SPA 支付寶 八達通 著數優惠 酒店 Staycation 電子消費券 香港

上一篇文章

【5000元消費券】華懋旗下7大商場推消費券大抽獎　消費贏日產汽車／遊艇一日遊／維港之旅

下一篇文章

【交通津貼】樂悠咭10月1日起接受1959年出生人士申請　10月尾截止
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年9月8日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年9月8日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月30日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月30日）
今日優惠精選 - 【消費優惠】雀巢ｘ天仁茗茶乳酪茶飲系列每杯減$5　爭鮮尖沙咀店開幕優惠堂食每碟$6
【消費優惠】雀巢ｘ天仁茗茶乳酪茶飲系列每杯減$5　爭鮮尖沙咀店開幕優惠堂食每碟$6
【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學
【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月30日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月30日）
【5000元消費券】OK便利店用八達通領第二期消費券　送20元現金券（附優惠詳情）
【5000元消費券】OK便利店用八達通領第二期消費券　送20元現金券（附優惠詳情）