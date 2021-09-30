【第二期消費券優惠】KKday優惠多重賞　1折訂宜必思海景Staycation　Spa體驗買一送一

第二期消費券將於明天（10月1日）派發，7月4日至17日已完成消費券申請的市民，如使用支付寶香港、Tap & Go 及 WeChat Pay HK登記可領取3000元消費券，八達通使用者則領取2000元。

網購平台KKday與多家酒店及商戶推出「消費券優惠多重賞」，每天中午12點限量搶購各種本地吃喝玩樂優惠，包括1折住酒店Staycation、Spa套票買一送一、鮑魚餐買一送一等，優惠天天不同。另外以八達通、AlipayHK或Tap & Go消費可取得折扣優惠碼，記得好好利用！

優惠一：3大支付平台優惠碼

以八達通、AlipayHK或Tap & Go消費，可使用消費劵優惠碼享各種折扣及現金優惠。

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優惠二：驚喜限量搶

一連四日，每日中午12點準時搶購限量優惠，名額有限，售完即止。

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優惠三：消費券優惠多重賞

搶不到最抵的限量優惠？不怕，可用優惠價購買！

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優惠四：消費愈多，賺更多KKday Points

累積消費愈多，可賺取更多KKday Points獎賞，多買多送！每位會員最多可額外累積賺取5,000 KKday Points（價值200元）

累積消費滿2,000元，送800 KKday Points（價值32元）

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責任編輯：嚴熹曼

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