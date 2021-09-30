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【5000元消費券】AEON邁向35周年慶大激賞　床褥4折／電動跑步機半價／$30／3件產品

精明消費 18:37 2021/09/30

分享：

AEON邁向35周年慶，全綫AEON分店由10月1日起至27日，超過300款產品以優惠價發售。AEON亦推出「均一價」優惠，最平30元可任揀3件，部份床品更低至4折超筍價。另外，為配合10月1日發放第二期電子消費券，使用指定電子消費平台可享額外獎賞最多110元。

【水上的士10.1辦3條特別航綫 國慶遊維港$54起：按此

「均一價」最平30元任揀3件

AEON週年慶大激賞將以限時優惠折扣回饋顧客，由10月1日至14日，其中日用品、煮食用品及衣物以30元、70元、100元或300元「均一價」發售。

床褥4折發售　電動跑步機半價

由10月1日至27日，精選家電、寢室床品及大型傢俱都有優惠，包括OSIM、OTO、OGAWA、Panasonic皆享指定折扣優惠。而SINOMAX床褥以低至4折價錢發售，睡康寧、金美夢及雅蘭床褥亦低至半價起。至於LG、Panasonic 32吋至55吋的電視機，特價後照價可享95折；KETTLER 電動跑步機及磁控健身車以接近半價發售。

在10月1日至14日期間，AEON將舉辦日本食品節，以優惠價錢發售精選日本直送海鮮、肉類、農產、水果、酒品、美妝等用品。今次心水產品包括北海道產鱈場蟹、北海道生皇帝蟹件、日本和牛肩、和歌山刀根早生柿。

AEON邁向35周年慶大激賞

AlipayHK、WeChat Pay HK：額外最多110元獎賞

另外，AEON與兩家電子消費券支付平台AlipayHK、WeChat Pay推出獨家購物優惠。Alipay HK用戶，可以選擇領取AEON 10元／100元現金券一張，總值110元。至於WeChat PayHK用戶，亦可以選擇領取AEON 10元現金券一張。由10月1日至31日（星期三除外），上述現金券只需購物滿指定消費額，即可使用。上述優惠券數量有限，先到先得，送完即止。

若想知更多有關消費券的詳情，請留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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