【理財Star Talk】陳嘉桓轉型皮紋分析師　助家長了解孩子性格和天賦潛能

現年28歲的陳嘉桓，加入演藝圈至今超過10年，一出道就憑亮麗外表及模特兒身形打響名堂，後來參與多個影視作品，如《葉問前傳》、《反黑》、《守護神之保險調查》等。但近年她除了專注演藝發展外，更「踩過界」成為皮紋分析師，與其契媽一起開班教授皮紋分析，更藉檢測手指指紋幫助家長盡早了解孩子的性格和天賦潛能，從而引導孩子在最優勢的方面得到最大的發揮。

好學的她曾試過學化粧、考健身教練等，但經過嘗試後發現不是她所熱愛的，直至5年前，其契媽邀請她接受皮紋分析，那次過後，她感受到皮紋學的神奇之處，繼而產生濃厚興趣。「原本我單純當作睇相，之後得出的個人報告卻非常精準，又不用我的生辰八字，只需要看我的10隻手指，便能清楚說出我的學習模式和生活小細節，十分有趣。」後來她抱持着嘗試的心態，前後花了近4年的時間，修讀內在潛能發展學院的相關課程，並考獲IIPDA先天智能與皮紋測評資格，以及中國測評分析師。

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指紋分析 了解個性



學有所成的她，決定將興趣發展成副業，於是跟其契媽合夥創業，從市集擺攤開始，之後不間斷開班教授，吸引各種不同的客源，現已為超過2,000位人士分析指紋，生意已上軌道。在疫情最嚴重時，她為了疫境求生，轉戰做上門服務。「因為我們的行裝很簡單，只需要運用電腦系統中的數據庫，然後就有一份詳細報告，再由我們上門逐一分析。」

起初，主要客戶為情侶或夫妻，根據指紋分析而更了解另一半，就着雙方的不同性格，她會給予建議並進行關係溝通。但後來，她因為期望讓家中6歲的二弟愉快學習，亦提升學習效率，所以檢測並分析其弟的指紋，從而啟發她開拓港童的市場。

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因材施教 提升學習效果

由於我們的手指的凹凸紋理，在胚胎到成孕24周左右已全部的定形，Rose稱只要年滿1歲便可檢測皮紋，而每人一生只要檢驗一次便可，有助家長因材施教，提升兒童的學習效果、改善弱項。「我們像是提供一份孩子的能力說明書，最常見家長想子女學畫畫、彈琴、跳舞，但原來小孩沒有該方面的天份，那就建議不要逼迫，轉而在其他方面發揮才能。此外，有些小孩的性格分析比較內向，不懂表達自我，然後我們提供竅門給家長，如何跟子女溝通。」

首次創業的Rose為求完美，由公司Logo設計、擺攤等均事事親力親為。「在幕前工作多年，飾演過不同角色、拍過不同的節目，嘗試的東西有很多，但學到皮紋分析後，發現原來做一份Full time工作是如此不同，更加豐富了我的人生。有時候，我上一些節目不再以演員介紹我，而是大腦皮紋分析師，很開心多了一個身份。」她更指透過大腦皮紋學所獲得的滿足感，比以前自己參演的電影上映來得還要大更多。

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作者：曾嘉善

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：陳嘉桓轉型皮紋分析師發掘港童潛能 滿足感勝電影上映】

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