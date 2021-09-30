【財金投資名家講座】樓市屢破頂　施永青分析何時是首置、換樓時機（一按即睇）

本港樓市屢破頂，眼見樓市愈升愈高，有意置業及換樓人士，應如何把握時機？中原地產創辦人施永青分享首置買樓及樓換樓需注意的事項，分析現時買樓收租是否好選擇。

首置考慮個人需要及能力 衡量入市時機

施永青分享指，早幾年曾建議有意置業人士待樓市回落才入市，怎料樓市只升不跌，現時也不敢分析何時才是最佳的買樓時機。他認為，計劃置業的人士，最重要是衡量個人需要及能力，制定置業計劃，考慮個人供款能力，儲夠資金就能部署入市。他認為，近年政府將主力解決港人上車難的問題，料將集中增加公屋及居屋供應，對私人市場的影響較小。

樓換樓需考慮過渡期問題

至於換樓方面，他認為風險較首置小，惟現時樓價高企的情況下，換樓客或要顧慮何時放售物業，才能賺得更多的回報。施永青認為，如換樓人士持有足夠資金購入新樓，可考慮先買入新樓，待裝修好及入住後，才放售舊樓。而資金不足、需要靠放售持有物業而套現的人士，則要考慮樓換樓的過渡問題，例如是放售物業後，需要暫時租住單位，要計算好當中所涉及的租金開支。

在低息環境下，買樓收租的回報愈趨吸引，施永青認為，有意買樓收租的人士，應先解決了個人的自住需求，才決定是否投資樓市。

0：05 - 3：55 何時是入市買樓時機？置業要考慮甚麼因素？ 4：00 - 5：30 何時是換樓時機？ 5：33 - 6：30 現時買樓收租是否好選擇？

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【施永青講座第一集：樓市破頂後點走？ 施永青分析第四季樓市：按此】

【施永青講座第二集：寫字樓、商舖何時見底？ 施永青分析投資車位風險及機遇：按此】

【施永青講座第三集：加息、移民潮會否致樓市爆破？ 施永青分析利淡樓市因素：按此】

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